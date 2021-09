Ieri sera, giovedì 16 settembre 2021, è andata in onda su Canale 5 la prima puntata di Star in the Star, il nuovo talent show della rete ammiraglia di Mediaset condotto da Ilary Blasi. 10 artisti in gara nascosti dietro altrettante maschere che raffigurano dei miti della musica. Chi è stato eliminato nella prima puntata? Chi si nascondeva dietro la maschera?

Star in The Star, chi è stato smascherato ieri. L’eliminato di ieri sera è Elton John

La prima puntata di “Star in the star” si è conclusa con un serrato confronto che ha messo di fronte le due maschere meno votate, vale a dire quella di Madonna (che alla fine della manche è risultata essere quella meno votata, totalizzando 320 punti) e Elton John (che con 220 punti è risultato essere quello meno votato nella seconda manche). Alla fine ad avere la peggio è stato Elton John, che poi si è scoperto essere il cantante Massimo Di Cataldo.

La Classifica della prima serata di Star in the Star

La classifica della prima puntata, suddivisa in 2 manche, ha visto trionfare nel primo turno Zucchero e nel secondo Loredana Bertè.

Classifica prima manche:

Zucchero (391 punti) Claudio Baglioni (360 punti) Mina (353 punti) Micheal Jackson (347 punti) Madonna (320 punti)

Classifica seconda manche:

Loredana Bertè (380 punti) Lady Gaga (370 punti) Pino Daniele (332 punti) Patty Pravo (270 punti) Elton John (220 punti)

