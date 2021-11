Squid Game 2 si farà. Dopo settimane di attesa i tantissimi fan della serie Netflix possono tirare un sospiro di sollievo. In queste ore Hwang Dong-hyuk, ideatore del drama cordona, ha annunciato la seconda stagione. Non è dato sapere quando uscirà.

Squid Game 2 stagione ci sarà: le parole di Hwang Dong-hyuk

La serie da record “Squid Game” avrà un seguito. Dopo aver infranto ogni record sulla piattaforma streaming di Netflix, arriva la notizia che milioni di fan attendavano circa il futuro della serie coreana. La seconda stagione di Squid Game ci sarà! A confermarla a gran voce è stato il creatore Hwang Dong-hyuk che in occasione di un evento Netflix tenutosi nella città di Hollywood ha parlato del futuro della serie annunciando:

C’è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione. Sento come se non ci lasciaste scelta. Quindi vi dico che ci sarà una seconda stagione. È nella mia testa proprio ora. Attualmente è in fase di pianificazione. Penso però sia ancora troppo presto per dire quando e come accadrà. Vi prometto una cosa: Gi-hun tornerà e farà qualcosa per il mondo.

Hwang Dong-hyuk non solo ha confermato la seconda stagione, ma ha lasciato trapelare di avere già in testa cosa succederà a Seong Gi-hun, il concorrente n. 456 interpretato da Lee Jung-jae.

Squid Game in italiano, quando? Si sta lavorando al doppiaggio

La seconda stagione di Squid Game è realtà. L’ideatore Hwang Dong-hyuk ha confermato che ci saranno dei nuovi episodi della serie cult, anche se all’inizio c’erano molte titubanze. Proprio il creatore, intervistato dal The Guardian, aveva dichiarato: “è stato difficile fisicamente, mentalmente ed emotivamente. Continuavo ad avere nuove idee e a rivedere gli episodi mentre stavamo girando, perciò la mole di lavoro si è moltiplicata…“.

Sta di fatto che Hwang Dong-hyuk ha cambiato idea regalando così un seguito alla serie che ha stregato milioni di persone diventando una delle più viste di sempre sulla piattaforma via internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento.

La serie ripartirà dalla fine della prima stagione. Seong Gi-hun, dopo aver superato tutti i brutali giochi, è il vincitore finale di Squid Game. Il concorrente 456 si aggiudica il montepremi finale di 45,6 miliardi di won sudcoreano con cui avrebbe dovuto pagare i suoi debiti. In realtà Seong Gi-hun, una volta tornato a casa, torna alla sua vita di sempre. La scena finale ci mostra Seong Gi-hun pronto a partire per gli Stati Uniti d’America per andare a trovare la figlia. Improvvisamente si ritrova ad assistere ad una scena già vista: per terra c’è il biglietto del gioco mortale così decide di chiamare quel numero per minacciarli. Cosa succederà?