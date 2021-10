Squid Game ha infranto ogni record su Netflix. La serie coreana è la più vista di sempre sul colosso di distribuzione via internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento con 132 milioni di visite nei primi 23 giorni. Un successo senza precedenti se paragonato a quanto Netflix ha speso per acquistarla e produrla.

Squid Game quanto è costata a Netflix?

123 milioni di persone si sono collegate su Netflix per vedere “Squid Game“, la serie cult del momento nata dal genio di Hwang Dong-hyuk. La storia è macabra, ma avvincente: i concorrenti sono protagonisti in una gara di sopravvivenza fatta di apparenti giochi per bambini. L’obiettivo finale è quello di vincere il premio di 45 miliardi di WON coreani, circa 33 milioni di euro.

La serie ha appassionato milioni di persone in tutto il mondo facendo registrare alla piattaforma streaming il record di 132 milioni di visite nei primi 23 giorni dal lancio. Un boom di visite a fronte di una spesa di soli 21,4 milioni di dollari pagati dal colosso streaming per produrre la serie.

Quanto ha guadagnato Netflix con la serie Squid Game?

Se Netflix ha pagato soli 21,4 milioni di dollari per produrre l’avvincente storia di “Squid Game”, i guadagni sono stati tutt’altra cosa. Stando a quanto riferito dalla rivista Bloomberg, la piattaforma streaming ha generato un utile di 900 milioni di dollari di valore dalla pubblicazione della serie.

Numeri da capogiro per il colosso dello streaming, ma anche per l’attore protagonista Lee Jung-jae che nella serie – game interpreta il personaggio di Seong Gi-hun. L’attore, avrebbe intascato per ogni singolo episodio ben 300 milioni di won, circa 220 mila euro. Nove gli episodi della serie che avrebbero portato nelle tasche dell’attore coreano 1.9 milioni di euro diventando così il secondo attore più pagato della Corea del Sud.

La serie ha regalato una grandissima popolarità anche a Cho Sang Woo, l’attore che interpreta il numero 218 Gi-Hun e l’attrice HoYeon Jung. Per la donna, infatti, dopo il mondo del cinema si sono aperte le porte del mondo della moda con una partnership con Louis Vuitton.

Squid Game 2 si farà? Parla l’autore Hwang Dong-hyuk

Intanto tutto il mondo si chiede “Squid Game 2 si farà?”. A parlare del futuro della serie più vista di sempre su Netflix è stato l’autore Hwang Dong-hyuk che ha rivelato di aver lavorato per circa dieci anni alla sceneggiatura.

Il futuro della serie è ancora tutto da decidere stando a quanto rivelato dall’autore che, intervistato da Entertainment Weekly, ha rivelato: “al momento non so nulla sui risvolti della storia o su come cambieranno i personaggi o se ne saranno aggiunti altri. Non so se il ruolo di Gi-hun rimarrà da protagonista o sarà marginale. Ma qualsiasi cosa sarà, certo che dirò di sì“.