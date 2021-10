Squid Game 2 si farà? Il fenomeno televisivo del momento, ovvero la serie Netflix più amata delle ultime settimane, tornerà a tener compagnia agli amanti di serie tv in streaming con nuovi ed appassionanti episodi? Se lo stanno chiedendo in molti. La serie originale sudcoreana, uscita solo lo scorso 17 settembre 2021, ha infatti riscosso un grande successo e spinto gli utenti a chiedere con forza il proseguimento.

Squid Game 2 ci sarà? Le news in merito

Squid Game 2 si farà? Ufficialmente pare che la serie non sia ancora stata rinnovata per una seconda stagione. I fan non devono però disperarsi. In fin dei conti è uscita solo da poche settimane e potrebbe essere fin troppo presto per avere notizie in merito.

A favore del rinnovo gioca il fatto che in pochissimo tempo l’abbiano vista davvero in tanti e che molti da giorni non facciano altro che parlarne. Lo stesso co-CEO di Netflix, Ted Sarandos, l’ha definita: “potenzialmente la nostra serie più popolare di sempre“.

Unico neo? Il regista e creatore Hwang Dong-hyuk ha definito il processo di realizzazione davvero “lungo e stressante” e ha ammesso sin dall’inizio che per il momento non aveva alcuna intenzione di rimettersi su un lavoro del genere.

Calma e sangue freddo. Non si tratta di un “No” categorico. Leggendo bene fra le righe si capisce come il creatore di Squid Game non abbia escluso la possibilità di un seguito, ma abbia solo chiesto tempo. Le sue dichiarazioni ufficiali sono state: “Non ho piani ben sviluppati per Squid Game 2. È abbastanza stancante solo a pensarci. Ma se dovessi farlo, di certo non lo farei da solo. Prenderei in considerazione l’utilizzo di una writer’s room e vorrei poter contare su più registi esperti“.

C’è qualcuno disposto ad aiutarlo? Siamo sicuri che, non appena usciranno i numero del successo ottenuto da Squid Game e il tutto risulterà ancor più chiaro e quantificabile, fuori dallo studio di Hwang Dong-hyuk si creerà la fila. Tutti vorranno collaborare con lui e partecipare al seguito.

Squid Game 1 cast e trama: di cosa parla la serie?

Il 17 settembre 2021 è uscita su Netflix Squid Game, la nuova serie survival coreana scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk. Nove gli episodi disponibili per una storia ricca di mistero, colpi di scena e violenza.

Ambientata nella Seul dei giorni nostri, Squid Game racconta la storia di Song Gi-hun, un uomo disperato che vive con la madre malata dopo essere stato lasciato dalla moglie. Questi, pieno di debiti a causa della sua dipendenza dal gioco, non potendo più perdere nulla, visto che la figlia che sta per lasciare la Corea del Sud per trasferirsi negli Stati Uniti insieme alla madre e al patrigno, decide di partecipare agli Squid Game, senza sapere cosa siano, solo attirato dal montepremi in palio. Vincere il gioco, infatti, potrebbe fargli cambiare vita e questa pare essere rimasto il suo unico obiettivo.

Peccato però che oltre a lui vi siano altri 456 partecipanti, fra uomini e donne, altrettanto disperati pronti a fare giochi banali che si trasformano, però, in mortali. Come mai? Ebbene chi perde viene ucciso.

Nel cast della serie vi sono: