Il prossimo 3 ottobre debutterà su Raiuno la nuova serie Sopravvissuti. E’ la nuova grande coproduzione internazionale a guida italiana dell’Alleanza Europea, che vede la Rai collaborare con i due grandi servizi pubblici dell’Europa continentale France Télévisions (Francia) e ZDF (Germania). Oltre a Lino Guanciale, nella serie ritroviamo Barbora Bobulova. L’attrice interpreta la famosa attrice Giulia Morena che si imbarcherà sull’Arianna assieme al marito e al figlio.

Intervista a Barbora Bobulova

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo videointervistata in esclusiva e ci siamo fatti raccontare qualcosa in più sul suo personaggio: “Al mio personaggio le piace atteggiarsi da diva e ama stare al centro dell’attenzione. Sale sulla barca con l’intento di aiutare nella raccolta fondi ma in realtà poi si scoprirà che il motivo per cu ha deciso di imbarcarsi è abbastanza privato. Giulia vorrebbe rimediare agli errori che ha fatto con il figlio e da questo punto di vista ricostruire con lui un rapporto”.

Barbora Bobulova all’inizio era reticente se accettare o meno di prendere parte alla serie. Il motivo? E’ stato lei stessa a raccontarlo ai nostri microfoni: “Ho un rapporto pessimo con il mare. All’inizio non volevo fare questa serie perché ero sicura che non ce l’avrei mai fatta a stare per ore su una barca in movimento. In mare però abbiamo trascorso solo tre giorni e poi per il resto abbiamo girato in uno studio in cui era stata ricostruita una barca. In quel momento ho avuto l’impressione di essere sul set di un kolossal. Sembrava che stessimo girando il Titanic (ride)”.

In Sopravvissuti il naufragio non è solo fisico ma anche emotivo. Tutti i protagonisti devono fare i conti con qualche cono d’ombra. Abbiamo chiesto a Barbora Bobulova se nella vita si sia mai sentita una sopravvissuta: “Tutti i giorni mi sento sopravvissuta a qualcosa”.

A conclusione dell’intervista, giocando con Barbora, le abbiamo chiesto quali oggetti porterebbe con sé se dovesse andare su un’isola deserta. Lei però rivela: “Spero di non andare affatto su un’isola deserta perché odio gli insetti e sicuramente non ce la farei. Potrei portarmi qualsiasi cosa ma sono sicura che non sopravvivrei”.

Per Barbora Bobulova è un’anno di successi professionali. Proprio di recente, abbiamo visto l’attrice nella serie Studio Battaglia. In questi mesi si è parlato molto di una seconda stagione e non potevamo non chiedere qualcosa al riguardo. Barbora ha risposto: “Si sta cominciando a parlare della seconda stagione e spero di tornare presto su quel set. Ho amato molto quel personaggio”, ha concluso.

Intervista video