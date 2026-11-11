La sensibilità come punto di partenza, la musica come strumento per conoscersi e raccontarsi, senza paura di mostrare anche le proprie fragilità. È questo il filo conduttore di Sensible, il nuovo album di Soap, protagonista di un’intervista a noi di SuperGuidaTV nella quale l’artista ha ripercorialeso la genesi del disco, soffermandosi sulle emozioni che hanno accompagnato la sua scrittura e sulle esperienze che stanno contribuendo a definire la sua identità musicale. Un progetto personale e introspettivo, nel quale italiano e francese convivono dando vita a un linguaggio musicale che rispecchia le diverse sfumature della sua personalità.

Soap: “Sensible, un album che nasce dalla sensibilità”

Il titolo dell’album non è casuale. Soap ha raccontato che la sensibilità è una caratteristica che l’accompagna fin dall’infanzia: «Quando ero alle elementari mi dicevano che ero una bambina molto sensibile». Una qualità che, nonostante il passare degli anni e un diverso modo di vivere le emozioni, continua a far parte di lei.

«Credo che la sensibilità faccia ancora parte di me, nonostante siano passati tanti anni. Secondo me è una chiave di lettura giusta per questo disco, che è molto intimo, personale e introspettivo».

Sensible diventa così un invito ad ascoltare con attenzione, lasciandosi coinvolgere dalle storie e dalle emozioni contenute nei brani. Un album nel quale l’artista non ha paura di mettersi a nudo e di condividere aspetti profondi della propria vita.

Tra le canzoni che hanno avuto un significato particolare durante la scrittura c’è La pioggia cade, un brano che le ha permesso di riscoprire ricordi lontani e di confrontarsi con una dimensione più introspettiva della propria personalità.

«È un brano che parla molto di me e che magari avrei voluto scrivere anni fa. Non so se in passato sarei mai stata capace di scrivere una canzone così introspettiva, proprio con quelle sonorità che mi piacciono moltissimo».

Un percorso creativo durato circa un anno e mezzo, durante il quale Soap ha avuto modo di rileggere le proprie emozioni anche a distanza di tempo. In brani come Sofie e Gran Finale, invece, emerge maggiormente il suo lato romantico. Canzoni diverse, ma accomunate dalla capacità di raccontare qualcosa di autentico.

Italiano e francese: due lingue, due modi di raccontarsi

Uno degli elementi che caratterizzano il percorso musicale di Soap è il dialogo tra italiano e francese. Due lingue che non rappresentano soltanto una scelta espressiva, ma anche due modalità differenti di vivere e raccontare le emozioni.

Se in passato il francese era soprattutto una sorta di «diario segreto», una lingua attraverso la quale riusciva a esprimere pensieri più vulnerabili, con Sensible il suo utilizzo è cambiato. «Prima usavo il francese per dire cose che in italiano mi vergognavo a raccontare. Era un modo per mettermi un po’ più a nudo. Con questo progetto, invece, l’ho utilizzato anche in maniera più estetica, per trovare i suoni giusti in alcune parole e alcune rime».

Nel suo primo album, Soap ha voluto dare maggiore spazio all’italiano, affermando così la propria identità di autrice anche nella lingua del pubblico a cui si rivolge. Il francese rimane comunque una componente importante, capace di arricchire musicalmente i brani. Non tutte le canzoni, però, richiedevano necessariamente il bilinguismo. È il caso di La pioggia cade, che l’artista ha scelto di scrivere interamente in italiano proprio per mantenere un racconto diretto e immediato: «Volevo che fosse tutto comprensibile, perché è un pezzo che parla molto di me».

Da Sanremo Giovani a una nuova consapevolezza

Nel corso dell’intervista, Soap ha parlato anche della partecipazione a Sanremo Giovani con Buona vita, brano presente anche nell’album. Un’esperienza che ricorda positivamente, nonostante il percorso non sia andato come sperava e il successivo silenzio che ha accompagnato quella fase. L’artista ha raccontato di non essere cresciuta particolarmente con la televisione italiana e con il Festival di Sanremo, diversamente da molti colleghi che hanno vissuto la manifestazione come un appuntamento familiare fin dall’infanzia. Il suo avvicinamento a quel mondo è avvenuto soprattutto dopo essere entrata nel panorama musicale. «Non sono una grande appassionata di talent, però Sanremo Giovani resta una bellissima esperienza e un’occasione per farmi conoscere un po’ di più».

Ma c’è soprattutto un aspetto personale che Soap porta con sé da quell’esperienza: aver scoperto di poter affrontare una situazione che, fino a poco tempo prima, le sembrava quasi impensabile.

«Negli anni avevo visto altri artisti, anche amici, partecipare a programmi del genere e mi chiedevo quanto coraggio ci volesse. Pensavo: chissà se sarei mai stata capace. Alla fine ho scoperto di esserlo».

Una riflessione che diventa anche un messaggio per chi osserva da lontano determinati traguardi, pensando di non essere all’altezza: spesso, sottolinea l’artista, bisogna semplicemente trovare il coraggio di provarci.

Le paure del mondo musicale: precarietà e rapporti non sempre autentici

Nonostante l’entusiasmo per il proprio percorso, Soap non nasconde alcune difficoltà legate al mestiere della musica. Tra queste, la precarietà, una condizione che caratterizza non soltanto il settore artistico, ma numerosi ambiti professionali contemporanei. Un’incertezza che può spaventare, ma che allo stesso tempo rappresenta uno stimolo a migliorarsi continuamente. «È una cosa che non ti permette mai di riposarti davvero, ma da un certo punto di vista è anche bella, perché devi sempre trovare il modo di fare meglio. Non esiste mai l’ultima parola».

Soap guarda al futuro con la consapevolezza di avere ancora molti anni davanti per sperimentare, sbagliare e riprovare, finché continuerà ad avere voglia di farlo. C’è poi un’altra questione che la preoccupa: l’autenticità dei rapporti personali all’interno dell’ambiente musicale.

L’artista descrive il settore come una sorta di liceo trasferito nel mondo degli adulti, nel quale tutti sembrano aver scelto lo stesso indirizzo e convivono con dinamiche di gruppo, gerarchie e nuove conoscenze. «È un po’ spaventoso non sapere se troverai persone genuine o se dietro una persona che conosci ci siano dei secondi fini». Una riflessione sincera su un ambiente nel quale la crescita professionale si intreccia inevitabilmente con le relazioni umane.

Intelligenza artificiale e musica: «Può essere utile, ma non deve sostituire il lavoro umano»

Tra i temi affrontati durante l’intervista non poteva mancare quello dell’intelligenza artificiale, sempre più presente anche nell’industria musicale. Soap ha raccontato di aver ironizzato recentemente sui social sulla crescente diffusione di locandine realizzate con l’AI, commentando: «Speriamo che paghino meglio i cantanti adesso che risparmiano sui grafici!».

Al di là della battuta, la sua posizione è piuttosto equilibrata. L’intelligenza artificiale può rappresentare una risorsa interessante, soprattutto quando viene utilizzata per supportare il lavoro dei professionisti e rendere più semplici alcuni processi creativi. «Credo che possa essere uno strumento con il quale convivere bene, se usato in maniera funzionale. Non deve rimpiazzare il lavoro umano, ma diventare uno strumento come Photoshop o altri programmi».

Più complesso, invece, il rapporto tra AI e musica. Soap ha ammesso di aver sperimentato alcune piattaforme capaci di generare basi e canzoni con pochi clic, soprattutto per non rimanere indietro rispetto alle nuove tecnologie. Riconosce che questi strumenti possano offrire spunti e idee interessanti, ma ritiene fondamentale che alla base ci sia sempre una creatività personale. «Può darti delle idee, ma poi preferirei riprodurle con strumenti veri e attraverso il lavoro musicale».

Diverso, invece, l’utilizzo di strumenti come ChatGPT e Gemini nella vita quotidiana. Soap li considera una sorta di supporto pratico a cui rivolgersi per piccoli dubbi e curiosità, dalle domande sulla conservazione degli alimenti fino a questioni domestiche.

Ma l’intelligenza artificiale può diventare anche uno strumento di confronto nella scrittura. Quando lavora a un testo, l’artista può chiedere un parere particolarmente severo, individuando i punti deboli e gli aspetti da migliorare. C’è però una distinzione importante: non vuole delegare all’AI il processo creativo, né lasciare che sia lei a suggerirle direttamente come riscrivere una canzone. «Le chiedo quali sono i punti carenti di un testo e dove potrei migliorare, ma poi non mi faccio dire da lei come dovrei farlo. Voglio sbatterci la testa da sola».

Una posizione che riassume bene il suo approccio alla tecnologia: curiosità e apertura verso le novità, senza rinunciare alla centralità della sensibilità e dell’esperienza umana. Con Sensible, Soap presenta così un lavoro che mette al centro la propria identità, le fragilità, i ricordi e la voglia di continuare a sperimentare. Un disco che, prima ancora di essere ascoltato, chiede al pubblico di fare una cosa semplice ma non scontata: fermarsi e lasciarsi attraversare dalle emozioni.