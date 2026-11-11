Il cantautore tiburtino Teto torna il 30 ottobre con il nuovo singolo “Raccordo”, un brano pop energico e liberatorio nato per trasformare la caotica tangenziale romana nella comfort zone perfetta dove vagare a tarda sera, alzare il volume dello stereo al massimo e sfogarsi senza filtri. Cresciuto tra i banchi di scuola a scrivere poesie e forte del successo editoriale della raccolta in dialetto Largo Trieste 14 e del suo fortunato tributo live a Ultimo, l’artista unisce radici profonde e melodie travolgenti per raccontare il bisogno viscerale di staccare la spina dal traffico quotidiano, anticipando così l’arrivo di un nuovo progetto discografico più ampio. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Teto. L’artista ha raccontato com’è nato il brano: “Questa idea nasce dalla mia volontà di creare una canzone che si adattasse perfettamente a questa dinamica, ovvero a quel momento liberatorio rappresentato dal percorrere una strada libera, in tarda sera con il volume dello stereo al massimo. Il Grande Raccordo Anulare ovviamente è stato scelto perché per noi che viviamo a Roma rappresenta la croce e la delizia di chi guida, ma ogni strada d’Italia può benissimo prendere il suo posto”.

Fortemente legato alle proprie radici — che affondano nella poesia dialettale della raccolta Largo Trieste 14 —, l’artista rivela quanto sia stato fondamentale il suo percorso di tributi live a Ultimo e il profondo legame artistico con lui, dichiarando: “Io sono un grande estimatore della sua musica e in alcuni lati caratteriali ci somigliamo molto: questa eterna sensazione di malinconia e insoddisfazione che ci pervade anche quando apparentemente non ce ne sarebbero motivi validi. Veniamo dalle stesse zone e la vita vissuta è molto simile; per questo, soprattutto per me, è stato facile identificarmi in molti suoi brani e stati d’animo”. Per il futuro, Teto ha altri progetti: “Il mio prossimo obiettivo è sicuramente un album, o comunque un EP. Io ed il mio team stiamo lavorando duramente, ma vogliamo fare le cose per bene e soprattutto andare tutti verso la stessa direzione, che sia il più vicina possibile all’idea che ho di me stesso come artista”.

Intervista esclusiva a Teto

“Raccordo” usa la macchina a tarda notte come metafora di una vera e propria “comfort zone” dove sfogarsi. Com’è nata quest’idea e qual è stato il momento esatto in cui hai capito che il Grande Raccordo Anulare poteva trasformarsi in uno spazio di libertà anziché di stress?

Questa idea nasce dalla mia volontà di creare una canzone che si adattasse perfettamente a questa dinamica, ovvero a quel momento liberatorio rappresentato dal percorrere una strada libera, in tarda sera con il volume dello stereo al massimo. Il Grande Raccordo Anulare ovviamente è stato scelto perché per noi che viviamo a Roma rappresenta la croce e la delizia di chi guida, ma ogni strada d’Italia può benissimo prendere il suo posto.

Nel brano parli del contrasto tra il traffico quotidiano del Raccordo e la sensazione di evasione quando si vaga senza meta. Per te la musica funziona allo stesso modo? Qual è la prima canzone che metti in auto quando hai bisogno di staccare la spina?

La musica è il mezzo perfetto per veicolare le nostre emozioni, che siano esse positive o negative. Non ho una canzone specifica quando salgo in macchina, l’importante è che sia al volume giusto e che tocchi le corde che in quel preciso momento abbiamo bisogno di “pizzicare”. Da oggi, nel mio stereo, ce n’è una in più: ed è Raccordo.

Il pezzo è guidato da un pop energico che paragoni ai “fari nella notte”. Come avete lavorato sul sound insieme a Daniele Cerchietti per restituire sia l’energia che la carica emotiva del testo?

La prima cosa che ho detto a Daniele quando abbiamo iniziato a lavorare al brano è stata che avevo bisogno di una canzone che mi facesse “urlare”. A questo grido ci siamo arrivati piano piano, partendo lentamente con un semplice pianoforte per poi arrivare al ritornello ed aprire completamente il pezzo. Un po’ come quando si sale in auto, si allaccia la cintura, si esce dal parcheggio fino ad arrivare sul Raccordo e mettere la quinta.

I tuoi primi passi nell’arte sono legati alla poesia, culminati con la raccolta in romanesco Largo Trieste 14. In che modo l’attitudine poetica e il legame con la tua terra influenzano oggi la scrittura delle tue canzoni?

La poesia e tutto ciò che ho fatto fino ad ora mi hanno aiutato moltissimo perché inconsciamente stavo facendo pratica e allenando la mia “penna”. Il legame con la mia terra mi accompagna e mi accompagnerà sempre, perché è stato ed è la fonte a cui attingerò la dose di nostalgia che serve a farmi scrivere.

In passato hai portato in giro per l’Italia un tributo a Ultimo, un artista che fa della dimensione live e dell’impatto emotivo un punto di forza. Perché ti piace questo artista e in cosa ti è di ispirazione?

Io sono un grande estimatore della sua musica e in alcuni lati caratteriali ci somigliamo molto: questa eterna sensazione di malinconia e insoddisfazione che ci pervade anche quando apparentemente non ce ne sarebbero motivi validi. Veniamo dalle stesse zone e la vita vissuta è molto simile; per questo, soprattutto per me, è stato facile identificarmi in molti suoi brani e stati d’animo.

Hai mai pensato di partecipare a un talent show?

Ad oggi non parteciperei a un talent, perché ne sto imparando a conoscere alcune dinamiche che non si sposano col mio modo di fare musica. Ma mai dire mai nella vita: è un’opzione che non posso precludere a priori, perché ci sono migliaia di situazioni diverse ed ho imparato che si cambia anche nei modi di pensare e di vedere le cose, e non vorrei peccare di incoerenza tra qualche anno.

Stai lavorando ad altri progetti per il futuro?

Il mio prossimo obiettivo è sicuramente un album, o comunque un EP. Io ed il mio team stiamo lavorando duramente, ma vogliamo fare le cose per bene e soprattutto andare tutti verso la stessa direzione, che sia il più vicina possibile all’idea che ho di me stesso come artista.