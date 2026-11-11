Dall’arte al cinema internazionale, passando per Hollywood e il Festival di Cannes. Marco Perego Saldaña è stato ospite dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove ha incontrato gli studenti in occasione della Open Lecture Directing and Producing in Hollywood and in Europe, organizzata nell’ambito del Master in International Screenwriting and Production e del corso di laurea magistrale The Art and Industry of Narration, diretti dal professor Armando Fumagalli.

Marco Perego Saldaña si racconta all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Un’occasione per ripercorrere una carriera costruita tra ricerca artistica, regia e produzione internazionale, ma anche per parlare di cinema, ambizioni, sacrifici e del valore della collaborazione. Noi di SuperGuidaTV abbiamo incontrato il regista e produttore, che ci ha raccontato anche i suoi progetti futuri.

Marco Perego Saldaña, il nuovo film e il legame con le proprie origini

Tra i prossimi impegni c’è un nuovo lungometraggio, Still Life, scritto insieme ad Alex Dinelaris, sceneggiatore premio Oscar per Birdman, e prodotto dallo stesso Perego Saldaña. Nel cast figurano Valerio Golino, Isabella Rossellini e Tommaso Ragno. Le riprese si svolgono tra Cinecittà e il Lago di Garda, un territorio al quale il regista è particolarmente legato, essendo originario di Salò.

Al centro della storia c’è una donna che perde la capacità di parlare, una vicenda che affronta anche il tema dell’afasia e della difficoltà di esprimersi. Un racconto che nasce da un’esperienza familiare molto dolorosa: «Mia madre ha perso la voce per tre anni. Il film è molto personale e parla anche della difficoltà di trovare la propria voce, soprattutto per le donne».

Il legame con l’Italia resta forte, anche se la sua vita professionale si è sviluppata soprattutto negli Stati Uniti. Perego Saldaña ha lasciato il nostro Paese nel 2001, passando prima dal Brasile e poi da New York, dove ha iniziato praticamente da zero. «Non parlavo inglese, non avevo niente. Ricordo che andavo a Times Square con un dollaro per telefonare a casa. Mia madre mi diceva di tornare, ma mio padre mi spronava ad andare avanti. Mi diceva che, una volta partito, dovevo provare tutte le strade e non mollare».

Un insegnamento che ancora oggi rappresenta una guida: «L’idea di non arrendersi è stata fondamentale nella mia vita. Mi sento molto fortunato e cerco di trasmettere gli stessi valori ai miei tre figli».

Il cinema come strumento per raccontare il mondo

Nel corso dell’incontro si è parlato anche di Minotaur, diretto da Andrej Zvjagincev, e di Fjord, di Cristian Mungiu, entrambi presentati a Cannes 2026 e protagonisti di un risultato straordinario. Perego Saldaña ha partecipato alla produzione di questi progetti, che hanno conquistato rispettivamente il Grand Prix e la Palma d’Oro.

«Sono molto onorato di aver fatto parte di questi team. Per me il cinema è uno strumento importantissimo, perché può raggiungere tantissime persone e mettere in comunicazione culture diverse».

Una convinzione che si lega anche alla sua visione dell’industria cinematografica. Parlando del futuro e dell’intelligenza artificiale, il produttore ha spiegato che la tecnologia potrà certamente abbattere i costi e rendere più accessibile la realizzazione dei film, ma che il vero valore resterà nella capacità degli autori di raccontare storie autentiche.

«La mia missione è usare il cinema come ponte tra culture diverse. Oggi rischiamo di trasformare tutto in intrattenimento. La cultura, invece, è qualcosa di fondamentale».

«La collettività aiuta il singolo»: il messaggio ai giovani

Un altro tema centrale dell’intervista riguarda il rapporto tra Italia e America. Perego Saldaña non nasconde la propria gratitudine nei confronti degli Stati Uniti, dove ha trovato opportunità che, a suo giudizio, in Italia sarebbero state più difficili da raggiungere.

Non manca però una riflessione sul nostro Paese e, in particolare, sulla necessità di fare squadra: «Noi italiani siamo grandi individualità, ma non siamo sempre bravi a fare gruppo. In America ho visto quanto sia importante la collaborazione tra professionisti. Penso che la collettività aiuti il singolo e possa aprire tantissime porte ai giovani».

Nel suo percorso, infatti, un ruolo decisivo è stato svolto dai mentori, persone dalle quali imparare e con cui confrontarsi. Tra queste anche Alex Dinelaris, con il quale ha costruito un rapporto professionale e umano importante.

E proprio parlando del suo metodo di lavoro, Perego Saldaña ha raccontato di cercare continuamente di capire i propri limiti e migliorarsi: «La mia ossessione è capire dove posso fare meglio. Cerco sempre persone più brave di me dalle quali imparare».

Infine, una scelta personale che racconta molto della sua visione del mondo: l’aver aggiunto al proprio cognome quello della moglie Zoë Saldaña. Una decisione presa soprattutto pensando ai figli e al messaggio che voleva trasmettere loro. «Siamo nel 2026 e penso sia importante dimostrare con le azioni quello in cui crediamo. Per me il ruolo della donna è fondamentale».

Dall’esperienza americana alle radici italiane, passando per il cinema d’autore e l’impegno artistico, Marco Perego Saldaña ha lasciato agli studenti della Cattolica un messaggio chiaro: non smettere di imparare, cercare collaborazioni e avere il coraggio di inseguire i propri obiettivi, anche quando tutto sembra cominciare da zero.