Sky Rojo è la nuova serie spagnola di Netflix frutto dei creatori de La casa di carta. Alex Pina ed Esther Martinez uniscono le forze per un progetto televisivo tutto al femminile che segue le vicende di tre prostitute in fuga dal loro capo. La serie tv è già stata ribattezzata il “Pulp Fiction” latino e ancor prima del suo debutto è stata confermata per una seconda stagione di otto episodi. Le riprese sono iniziate a fine 2019 in varie località della Spagna, e sono proseguite fino allo scoppo della pandemia di Covid a marzo; successivamente, il set ha riaperto a Madrid ed è stato chiuso a ottobre 2020. Secondo i co-creatori, Sky Rojo ha molte scene d’azione frenetiche per “sottolineare la natura dinamica della trama: la fuga e la corsa alla sopravvivenza.” La prima stagione è disponibile su Netflix dal 19 marzo.

Sky Roj: la trama della serie tv

Coral, Wendy e Gina sono tre giovani prostitute che lavorano in un locale spagnolo. Decise a cambiare vita e gettarsi il passato alle spalle, le tre mettono a punto un piano di fuga, ma le cose non andranno come previsto. Il capo dello strip club in cui lavorano, nonché loro protettore, Romeo, incarica due scagnozzi di inseguirle, trovarle e riportarle indietro, perché nulla deve sfuggire al suo controllo. La fuga di Coral, Wendy e Gina sarà anche l’occasione per mettere alla prova la loro amicizia e capire se possono fidarsi l’una dell’altra. L’importante è sopravvivere a qualunque costo.

Sky Rojo su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast della serie tv, Verónica Sánchez nel ruolo della prostituta Coral, prostituta cubana il cui obbiettivo è fuggire per dimenticare il suo brusco passato; Yany Prado è Gina, una giovane prostituta di origini argentine, sognatrice e ingenua; Lali Espósito interpreta Wendy, prostituta spagnola, determinata che non si scoraggia davanti a nulla; Asier Etxeandia è Romeo, il temibile protettore da cui le tre ragazze cercano di fuggire; Miguel Ángel Silvestre è Moisés, uno degli scagnozzi di Romeo; ed Enric Auquer interpreta Christian, l’altro scagnozzo al servizio di Romeo.