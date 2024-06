Terza stagione di Sissi: anticipazioni, quando in tv e numero puntate

La terza stagione di Sissi è pronta ad entusiasmare il pubblico che ha amato le prime due stagioni dedicate all’imperatrice. Vediamo insieme dove vedere la serie evento, il cast e le anticipazioni.

Sissi, la terza stagione in esclusiva assoluta e in prima visione

Continuano le avventure di corte di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, meglio conosciuta come la principessa Sissi. In prima visione esclusiva e assoluta verrà trasmessa la terza stagione della serie che vede come protagonisti Dominique Devenport e Jannik Schümann nei ruoli della coppia reale asburgica. L’appuntamento per la prima puntata è previsto per martedì 11 giugno 2024 in prima serata, alle 21.30, su Canale 5. Due giorni dopo, il 13 giugno, andrà in onda una seconda puntata di Sissi.

La serie, girata tra Baviera e Baltico, racconta la storia di due giovani amanti (Sissi e Franz), combattuti tra desideri personali e lotte di potere. Una rilettura in chiave moderna dove non viene mostrata solo l’imperatrice ma anche il suo lato umano. Cupa e irrequieta, vittima di nevrosi, ossessioni e pensieri depressivi, che sfiorò l’anoressia senza mai riuscire ad accettarsi fino in fondo, Sissi combatte i crudeli dettami di corte per i propri ideali.

Le anticipazioni

Ma di cosa parla la terza stagione di Sissi? Siamo in Francia dove viene proclamata la Repubblica e Napoleone III è in fuga. Franz teme che le rivolte possano diffondersi anche a Vienna e quindi, contro la volontà di Sissi, decide che il principe ereditario Rodolfo d’Austria-Ungheria, nove anni, inizi l’addestramento militare. Scoppiano disordini tra gli operai del Prater e Franz chiede a Grünne di infiltrarsi tra gli operai, per saperne di più dei loro piani.

Sissi, intanto, decide di fuggire, portando con sé Rodolfo. Lasciata una lettera a Franz, promette il ritorno se lui le permetterà di gestire l’educazione del figlio. Intanto, il leader del movimento operaio, Albert, attacca i trasporti militari per impadronirsi delle armi. Una giovane e avvenente cameriera, Walli, e il figlio di un operaio, Gustav, invece, preparano un furto da mettere a segno durante un ballo di corte.

In attesa di vedere la terza stagione, arriva una buona notizia per tutti i fan del serial: in primavera sono iniziate le riprese della quarta stagione di Sissi che quindi ci sarà.