Torna a settembre Il Paradiso delle Signore con le puntate della decima stagione della soap di Rai 1. Nel cast ci sarà anche Simone Montedoro nei panni di Fulvio Ranaldi, e sembra che questo personaggio potrebbe sin da subito instaurare un forte legame con Adelaide di Sant’Erasmo. Fulvio arriverà in città con la figlia Caterina Ranaldi, interpretata dall’attrice Iuliana Calcatinci, nuova entry della soap.

Il Paradiso delle Signore 10, intervista esclusiva a Simone Montedoro

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Simone Montedoro. L’attore ha parlato così del suo ingresso nella soap: “Non avevo seguito molto la soap per via degli impegni ma conoscevo alcuni colleghi che ci lavorano. So che è seguitissima e quando ho saputo c’era un provino per un nuovo ruolo sono stato molto felice. Devo ringraziare Pecorelli con cui avevo già lavorato in Matrimoni e altre follie e con cui mi ero trovato benissimo. In quell’occasione c’eravamo scambiati la promessa di tornare a lavorare insieme al più presto e così è capitato. Ho fatto vari provini, la Rai ha dato l’ok. Sono stato accolto a braccia aperte. Il lavoro non è facile perché il Paradiso ha un codice di comunicazione e lavorazione diverso da quello che ho fatto finora e i ritmi sono intensi. E’ un’ottima scuola”.

In merito al suo personaggio, Fulvio, ha dichiarato: “Fulvio ha una figlia Caterina con cui ha un rapporto particolare. Lui ha perso la moglie ed è rimasto da solo con lei. E’ un imprenditore caduto in disgrazia e questo ruolo mi ha fatto capire come all’epoca ci fosse maggiore solidarietà nell’accogliere una persona in difficoltà rispetto ad oggi. Un fallimento non è mai la fine di qualcosa ma è un modo per pensare a non commettere gli stessi errori, a migliorarsi. Penso che questo sia un messaggio importante per i telespettatori ma anche per gli imprenditori o per coloro che stanno iniziando ad avere un’attività”.

Fulvio nasconderà però alla figlia la verità sul suo vero impiego: “Userà una bugia bianca, è molto protettivo nei confronti di Caterina, non vuole farla preoccupare anche se tanto poi la verità verrà a galla”. Sul fronte sentimentale, Montedoro ha rivelato: “Spero che abbia un’evoluzione in questo senso. Fulvio ama le donne, ama l’eduzione, la gentilezza e ama l’amore”.

Sull’affinità con il suo personaggio, Montedoro ha dichiarato: “Lo sento distante per alcuni tabù dell’epoca ma dal punto di vista umano e sentimentale lo sento molto vicino a me”. A conclusione dell’intervista, ci ha rivelato se tornerà in Don Matteo: “Per il momento no però mi piacerebbe. Accetto volentieri, è sempre una mia seconda casa”.