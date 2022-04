Una domenica di grandi emozioni per Simona Ventura a Citofonare Rai2. La conduttrice, che gli ieri ha festeggiato il suo compleanno, durante la messa in onda della puntata di oggi ha ricevuto due bellissime sorprese: un video dei suoi figli e la dichiarazione d’amore del compagno: il giornalista Giovanni Terzi.

Simona Ventura in lacrime a Citofonare Rai2, sorpresa dei figli e di Giovanni Terzi

Simona Ventura ad un certo punto della trasmissione è convinta di mandare in onda un video su Napoli, quando invece ad essere trasmesso è un video di auguri per il suo compleanno. Nel video si vedono i suoi tre figli: Niccolò, Giacomo e Caterina, che fanno gli auguri alla loro mamma. Immagini che commuovono la conduttrice che non riesce a trattenere le lacrime. Bellissimo l’abbraccio con Paola Perego.

La dichiarazione d’amore di Giovanni Terzi

Per Simona le sorprese non finiscono qui, per lei parte anche un secondo video, quello dedicato ad un amore diverso rispetto a quello che mamma Simona prova per i suoi amati figli. Questa volta nelle immagini che vengono mandate in onda c’è la storia d’amore tra Simona Ventura e il giornalista Giovanni Terzi. Le parole in sottofondo con la voce di Terzi sono una vera e propria dichiarazione d’amore.

Una lettera commovente e piena d’amore quella di Giovanni Terzi che, ad un certo punto si palesa in studio, proprio davanti alla sua amata Simona per dirle: «Amore mio, guardare come affronti la vita è un insegnamento vero, profondo e reale per me. Non ti sei mai svegliata una mattina arrabbiata. Il tuo pudore non permette che quelli che sono i tuoi dolori o le tue paure prendano il sopravvento. Il tuo unico problema è quello di far felice chi ti è accanto: i tuoi figli, i tuoi genitori, tua sorella e me. Sono un uomo fortunato, mi hai salvato la vita, mi hai regalato un futuro».

Simona ventura si Commuove in tv: Video