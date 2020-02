Shannen Doherty ha di nuovo il tumore. “Il cancro è tornato. È al quarto stadio“. Con queste parole la 48enne attrice di “Beverly Hills 90210” e di “Streghe” annuncia di essere nuovamente malata. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate al programma “Good Morning America”.

Shannen Doherty oggi: “il cancro è tornato”

A 48 anni Shannen Doherty si ritrova a dover combattere ancora una volta contro il cancro. L’attrice, conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di Brenda Walsh nella serie cult “Beverly Hills 90210”, durante un’intervista rilasciata al programma “Good Morning America” è tornata a parlare delle sue condizioni di salute.

Una rivelazione inaspettata che ha sorpreso tutti, visto che l’attrice cinque anni fa aveva combattuto con tutta la sua forza contro un cancro al seno diagnostico nel 2015 e dichiarato in remissione nel 2017. Il cancro è però tornato nella sua vita stando a quanto raccontato nel programma di Abc:

Il cancro è tornato. È al quarto stadio. È una pillola amara da ingoiare, per tanti motivi. Ci sono giorni in cui mi dico: Perché io. Poi: Perché non io? Chi altri lo merita? Nessuno.

L’attrice era già malata durante le riprese del reboot di Beverly Hills 90210 fatto per omaggiare e ricordare l’amico e collega Luke Perry, morto a soli 52 anni per un ictus lo scorso febbraio 2019. Proprio questo ha spinto Shannen a voler esserci a tutti i costi nonostante la malattia: ”

È stato terribile: prima la mia diagnosi e poi qualcuno che sembrava stare benissimo andarsene così all’improvviso. Uno shock. Il minimo che potessi fare era onorarlo con quel reboot, anche se sapevo di star male. E so di non aver ancora fatto abbastanza per lui.

Shannen Doherty ha di nuovo il tumore

Prima di rivelarlo a tutto il pubblico americano, Shannen Doherty aveva deciso di condividere questo “peso” solo con qualche amico e collega tra cui Brian Austin Green, il David Silver di Beverly Hills:

Ci sono stati momenti molto difficili, in cui ho pensato di non potercela fare. Brian ha capito la mia difficoltà. Mi chiamava sempre per supportarmi. Mi ha aiutato molto.

Una nuova lotta per la “guerriera” Shannen Doherty che ha immediatamente coinvolto tutti i suoi fan. Non si contano, infatti, i messaggi di affetto e di coraggio scritti per lei dai suoi fan, dai colleghi e dagli amici. Forza Shannen!

Ricordiamo una sua frase: “La speranza è possibile. La possibilità è possibile. Per la mia famiglia e tutti coloro che soffrono, siate coraggiosi. Siate forti. Siate positivi“. E’ arrivato il momento di esserlo per una seconda volta.