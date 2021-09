Shannen Doherty non si è mai arresa al cancro. Mai. La Brenda di Beverly Hills 90210 in occasione della presentazione del nuovo film “List of a Lifetime” è tornata a parlare della malattia con cui convive da diverso tempo: un tumore al seno. Sono parole di grande forza e coraggio quelle pronunciate dall’attrice americana che suonano come un monito per milioni di donne che combattono la loro battaglia personale.

Shannen Doherty e la malattia: “chi ha un cancro al quarto stadio non aspetta la morte su un letto d’ospedale”

Per tutti è semplicemente Brenda Walsh, la moretta di Beverly Hills 90210 che tanto ha fatto sognare per la storia d’amore con Dylan McKay o anche Prue Halliwell della serie “Streghe“. Una carriera di grandi successi quella di Shannen Doherty che dal 2015 sta combattendo contro un cancro al seno. L’attrice non si è mai nascosta, anzi sui social ha più volte raccontato il suo percorso di chemio e cure lanciando messaggi di forza al suo publico.

Al lancio del film per la tv “List of a Lifetime” in cui si parla proprio di una donna malata di tumore al seno, la Doherty ha parlato della malattia confessando: “Non mi lamento mai davvero. Ormai fa parte della mia vita, il mio unico desiderio è vivere”.

Un desiderio condivisibile quello dell’attrice 50enne consapevole che la sua storia va raccontata e condivisa essendo un personaggio noto. Proprio per questo Shannen non si è mai tirata indietro mostrandosi sui social network pre-post chemio e non solo.

Shannen Doherty su Instagram: “Mi sveglio sentendomi fortunata di essere qui”

Nonostante la malattia, Shannen Doherty ha voglia di vivere e raccontare quello che sta vivendo. “Ho una grande responsabilità – ha dichiarato l’attrice – come quella di far sapere agli altri che chi ha un cancro al quarto stadio non è una persona con un camice grigio che aspetta la morte su un letto d’ospedale. Siamo persone molto vive e molto attive. Mio marito dice sempre che nessuno potrebbe immaginare che ho il cancro“.

Non solo, l’attrice sui social ha condiviso una riflessione e un pensiero per i tantissimi fan che le sono sempre stati accanto:

Sono molto grata per ogni singolo giorno. Mi sveglio sentendomi fortunata di essere qui. Sono circondata da persone care che continuano ad arricchire la mia vita e sono grata a tutti voi che condividete il vostro amore e le vostre storie con me.

Per l’attrice di Beverly Hills 90210 non si è mai arresa alla malattia, anzi in una intervista ha raccontato che il marito Kurt Iswarienko le ha confessato che nulla fa pensare che stia combattendo contro il cancro.

“Ho ancora molta vita in me” – ha detto Shannen concludendo – “il mio unico desiderio è vivere“.