Dopo il clima di alta tensione vissuto in balia di una crisi del loro amore, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato giungono al momento di un confronto paciere, al Grande Fratello, che accende un loro “ritorno di fiamma”.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato si riavvicina a Shaila Gatta: il confronto

La rottura della coppia di conoscenti intimi ha infranto i cuori di molti tra i telespettatori di Grande Fratello, come si evince da diversi stati finiti tra i trend di discussione sui social. Ma, dopo la “crisi di Natale” abbattutasi su di loro, a grande sorpresa dei fan, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta registrano un riavvicinamento importante. Un momento in cui non mancano dei momenti di commozione. “Mi hai fatta sentire piccola, ma ti perdono. Noi meritiamo di stare insieme”, fa sapere provata l’ex Amici al modello, alludendo agli auguri mancati di Buon Natale, non ricevuti da parte del giovane.

“Non ho smesso di portare avanti la persona che sei -aggiunge poi, confrontandosi con Lorenzo-, nonostante tante cose io non le comprenda, non ci arriverò a mai a capire alcuni tuoi comportamenti”. Quindi, dopo aver cercato e ottenuto il confronto di chiarimento con l’amato Spolverato, la Gatta non nasconde il dolore provato durante le festività che anticipano il Capodanno e l’Epifania 2025: ” Io mi sono sentita piccola così il giorno di Natale, perché ero lì che ti aspettavo e va bene, non è accaduto, ma io ti perdono”.

La reazione della ballerina al chiarimento paciere

Dal suo canto Lorenzo Spolverato non intende nascondere i dubbi e le paure maturati rispetto all’incompatibilità di coppia, che lo abbiano spinto a chiudere la lovestory nata al Grande fratello, con Shaila. “Io penso che una personalità come la tua sia adatta a me, a me serve qualcuno che mi dica “svegliati” quando ne ho bisogno – ammette il giovane, non mi serve schiacciare. Sento che io non sono adatto a te, però mi manchi tanto. Sono un cogl*one”.

D’altro canto, però, Shaila non condivide lo stato emotivo di crisi di Lorenzo che li ha condotti alla rottura, credendo fermamente che possa esservi un futuro per la coppia formata con il modello.

E dopo un bacio inaspettato del riavvicinamento alla ballerina, al di là dei dubbi, il modello si dichiara ancora a Shaila Gatta: “Ti amo tanto”, le sussurra, Lorenzo. Una dichiarazione d’amore che sorprende l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, fino ad un’emozione inattesa: “Cosa hai detto? Guardami”, è la replica incredula di Shaila Gatta, che suggella la pace fatta con Lorenzo Spolverato.