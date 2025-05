A pochi giorni dall’Eurovision Song Contest, arriva il feat di Tony Effe con Tommy Cash con il brano ‘Espresso Macchiato‘. Scopriamo insieme come è nato il remix e cosa hanno scritto i cantanti sui social.

Espresso macchiato remix: il feat di Tony Effe con Tommy Cash

Espresso macchiato è la canzone del momento. Diventata popolare soprattutto grazie ai social, arriva ora una versione remix che vede la partecipazione anche di Tony Effe. Il brano, con cui Tommy Cast partecipa all’Eurovision Song Contest per l’Estonia, è al vertice della classifica Viral 50 italiana di Spotify e nella Top50 dell’Airplay radiofonico italiano.

Numeri record a cui si sommano i 16 milioni di visualizzazioni su YouTube e i 27 milioni di creazioni che usano la canzone su TikTok. Dalla mezzanotte di oggi, venerdì 9 maggio 2025, è stato pubblicato il feat con Tony Effe in una versione remix di Espresso Macchiato.

Tony Effe ha postato alcune storie dove chiama Tommy Cash suo fratello ‘Tommaso’ e in cui si vede lui che getta la sigaretta in una tazza di caffè espresso. In un’altra foto si vedono i due a cena insieme con il rapper italiano che mette il parmigiano sugli spaghetti col pomodoro del cantante estone.

Le strofe di Tony Effe e il riferimento a Priscilla

Nel testo di Espresso Macchiato – remix, Tony Effe ha inserito già dei riferimenti a Priscilla e al fatto che diventerà papà. Soltanto qualche giorno fa il rapper aveva annunciato insieme alla compagna Giulia De Lellis di aspettare una femminuccia.

“Evado i milioni, bi**h

Sono il nuovo Berlusconi (Sì)

Mando Priscilla alla Bocconi (Sì, sì)

“Dammi la paghetta, papà Tony”

Mafia e Parmigiano sulla pasta, scemo

A casa mia comanda mamma

Metto il mocassino Loro Piana

Sono pieno d’oro come il papa

Dopo pranzo l’espresso (Caffè)

Dopo cena una escort (Okay)

Non è vero, ho già smesso

Sarò un padre perfetto (Tony)

Sono un vero italiano, un gangster

Fotto le donne del presidente (Tutte)

Quando finisco, lo faccio sempre

Mi bevo il latte coi Pan di Stelle (Sì, sì)

Sono un bambino viziato (Vero)

Dico: “Fatto”, dopo che ho ca**to (Fatto)

Vedo la partita sul divano

Se la Roma perde, litighiamo“.