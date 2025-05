Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 9 al 15 maggio 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 9 al 15 maggio 2025.

Oroscopo di Branko dal 9 al 15 maggio 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 9 al 15 maggio 2025.

Oroscopo Branko Ariete

Il Plenilunio sexy lunedì 12 mette in primo piano il vostro amore: è una languida sinfonia suonata da Venere, Marte, Giove e Nettuno che scioglie i cuori più duri e strappa un si alla persona che da anni desideravate. Sembra agosto per la vostra vita affettiva, la passione è al massimo, anche il 14 e 15 sono giorni bollenti. Riprende quota, però, anche il settore pratico grazie a Mercurio, che sabato 10 raggiunge il Sole in Toro; sono affari, commerci, investimenti finanziari e immobiliari. Il cielo è a favore, ma tenete gli occhi aperti, Nettuno illude. INCONTRO SI: Sagittario, il rodeo dell’amore. Gemelli, chi non risica non rosica.

Oroscopo Branko Toro

Sabato 10 si rimette in moto la vita pratica, toma il vostro senso degli affari grazie a Mercurio, che arriva nel segno e porta anche una ventata di leggerezza. Ci voleva! Questi giorni hanno Lune un po’ spente, che non vi aiutano a festeggiare il compleanno come si deve, soprattutto domenica 11 e lunedì 12 prendetevela calma, evitate di affrontare in famiglia e con il coniuge argomenti delicati, evitate le forzature, il plenilunio è irritante. L’amore vi ribolle dentro, ma dovete pazientare ancora un po’? INCONTRO SI: Solo un Pesci può capire quel che sentite… Capricorno, se è vostro è vostro.

Oroscopo Branko Gemelli

C’è una strana eccitazione nell’aria, si sta preparando qualcosa di grosso in questo cielo già scoppiettante di suo, lo percepite nettamente anche se non riuscite a definirne i contorni. È dovuto a Mercurio, vostra stella guida, che sabato 10 passa alle vostre spalle: è un invito a rimodulare i tempi, a prendere lo slancio per il salto che vi porterà davvero lontano. Il momento della vostra liberazione da Saturno è sempre più vicino Intanto godetevi questo pazzo e appagante amore. Plenilunio buono per il lavoro il 12. INCONTRO SI: Non avete mai dimenticato una Bilancia. Il Leone vi accende di passione.

Oroscopo Branko Cancro

Preparatevi a una struggente Luna piena che si forma domenica 11 e lunedì 12 nel settore dell’amore, l’onestà del vostro sentimento trionferà a dispetto di tutto e di tutti. Lo dice anche Mercurio, che sabato 10 arriva nel vostro settore delle amicizie e degli incontri, una persona nuova, più giovane di voi potrebbe accendere il vostro interesse nel campo affettivo, ma anche come collaborazione professionale. Il cielo infatti approva e favorisce soprattutto il lavoro in team. Marte in Leone vi fa spendere un po’ troppo. INCONTRO SÌ: La Luna piena vi porta dritti dritti da uno Scorpione. Splendida Vergine.

Oroscopo Branko Leone

Sole e Urano – da sabato 10 pure Mercurio sfidano Marte nel vostro cielo, si sprigionano scintille. A vincere sarete di certo voi. Evitate però di stravincere, lunedì 12 il plenilunio è difficile per gli affetti familiari, se colpite troppo a fondo qualcuno soffrirà. Se dovesse accadere, sfruttate la bella Luna che splende da martedì 13 in poi (ottima pure per dichiarare il vostro amore), mostrate il vostro cuore generoso e sarete perdonati. Vagliate con attenzione le offerte che vengono dall’estero, sono buone, ma dovete vigilare. INCONTRO SI: Ariete, vi parla la lingua dell’amore. Sagittario, con lui in capo al mondo.

Oroscopo Branko Vergine

Sabato 10 vi porta una bella notizia, il passaggio di Mercurio in un segno amico, favorevole per i viaggi, gli studi superiori, rapporti commerciali ma anche culturali con l’estero, l’apprendimento delle lingue. Sono opportunità che si presentano inaspettate, ma voi dovete coglierle subito, il pianeta è molto veloce e richiede decisioni rapide. Lunedì 12 un bel Plenilunio vi aiuterà a decidere, il dado è tratto, andate avanti senza paura, se avete bisogno di un finanziamento per la vostra attività, potete ottenerlo. Anche in amore dovreste osare. INCONTRO Si: Con il Cancro vi basta uno sguardo. Leone, così magnetico che non resistete.

Oroscopo Branko Bilancia

Mercurio si ammorbidisce sabato 10, potete riannodare il dialogo con il coniuge e con i figli, se c’erano state incomprensioni è possibile chiarirvi, scacciate via il pessimismo, l’amore non vi manca, è soltanto un po’ vivace. Nascono attrazioni travolgenti. Nei nuovi incontri, però, dovete essere molto realisti, amore è sempre “la tavola bella che ieri m’illuse, che oggi t’illude.” Interessante il Plenilunio di lunedì 12 nel vostro campo pratico, potrebbe presentarsi l’occasione di un buon investimento. INCONTRO SI: Stare con un Gemelli è un divertimento. Acquario, è sempre nel vostro cuore.

Oroscopo Branko Scorpione

Lunedì 12 è Luna piena nel vostro cielo, concedetevi un po’ di romanticismo, la vostra vita sentimentale è piena di punte, proprio come voi. Giove vi attira verso quei “piaceri proibiti” che vi piacciono tanto, se siete in coppia però state attenti alle chiacchiere, Mercurio da sabato 10 è diventato un gran pettegolo e non c’è segretezza che possa nascondere sempre le relazioni clandestine. Concedetevi anche il giusto spazio per il riposo, oltre al Sole e a Mercurio, anche Marte vi stanca, siate prudenti alla guida. INCONTRO SI: Un impetuoso Ariete vi sa travolgere. Il Capricorno è una bella sfida.

Oroscopo Branko Sagittario

Sabato 10 Mercurio cambia segno e s’impegna per favorire il vostro lavoro, promuove l’arrivo di notizie e la risoluzione di problemi burocratici e amministrativi. Insieme col Sole, il pianeta vi chiede di non riservare tutti i vostri sforzi e il vostro tempo alla vita sentimentale, che continua a interessarvi moltissimo, ben illuminata com’è da Venere e Nettuno. Siete pieni di energia, potete star dietro a tutto, trascorrere il giorno alla scrivania e dedicarvi di notte a lunghe maratone passionali. La Luna piena del 12 suggerisce pensieri piccanti INCONTRO Si: Bilancia, vi seduce con uno sguardo. Acquario, una fuga d’amore.

Oroscopo Branko Capricorno

Il trasloco di Mercurio accanto al Sole sabato 10 è una boccata d’aria fresca per l’amore; se siete soli è possibile un colpo di fulmine per una persona più giovane, magari lunedì 12 sera, quando si forma la Luna piena. Non lasciatevi turbare dalla differenza di età oppure dalla situazione complicata, forse è proprio questo che vi attrae così tanto in questo momento. Se invece siete in coppia, il nuovo Mercurio vi aiuta ad aprirvi, favorisce il dialogo, allontana i piccoli screzi portati da Venere in Ariete. Marte è davvero sexy. Artisti del segno molto ispirati. INCONTRO SI: Abbracciati a un Toro. Vergine, è così lontana e così vicina.

Oroscopo Branko Acquario

Mercurio che raggiunge il Sole sabato 10 in Toro fa crescere il nervosismo in casa e in famiglia. Forse vi pesa non avere sufficienti disponibilità economiche per seguire i vostri sogni? Riflettere è giusto, ma soprattutto intorno a lunedì 12, con il Plenilunio, non dovete compromettere il vostro amore, che adesso è pieno di luce e di entusiasmo. Vi assicuriamo che il cielo è in grande evoluzione e vi aiuterà a imboccare la strada giusta per voi. Abbiate fiducia, state cambiando in meglio. Cautela per la salute, però. INCONTRO SI: Cancro, vi aiuta a leggere il vostro cuore. Leone, l’attrazione è forte.

Oroscopo Branko Pesci

Il periodo di grande maturazione personale per voi Pesci sta volgendo al termine, è incredibile quanto siate cresciuti e maturati, nemmeno voi ve ne rendete conto. Preparatevi a una nuova vita più serena e gratificante, ve la siete meritata! Sabato 10 Mercurio raggiunge il Sole in Toro: è la posizione ideale per questo pianeta nel vostro oroscopo, tutto diventa più fluido e veloce, anche gli impicci burocratici si sciolgono, arrivano le risposte che aspettavate per i vostri affari. Siete forse un po’ egoisti in amore, ma ci sta. INCONTRO SÌ: Con il Plenilunio del 12 per voi c’è uno Scorpione. Toro, potete fidarvi.