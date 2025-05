Torna Caduta Libera con Gerry Scotti: novità e quando in tv

Caduta Libera sta per tornare con nuove puntate e concorrenti. Il game show, condotto da Gerry Scotti, è giunto alla tredicesima edizione. Scopriamo insieme da quando andrà in onda e le novità.

Caduta Libera con Gerry Scotti, al via le nuove puntate: quando in tv

Dopo un anno e mezzo, torna Caduta Libera. La tredicesima edizione del game show sarebbe dovuta andare in onda a settembre 2024 ma al suo posto Mediaset ha deciso di prolungare La Ruota della Fortuna che aveva registrato ottimi ascolti. Ora, dopo Avanti un Altro condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è il giunto il momento delle nuove puntate di Caduta Libera.

Il game show, come sempre, sarà condotto da Gerry Scotti ed è in programma a partire da lunedì 12 maggio 2025 nel preserale di Canale 5, con inizio alle ore 18.45. Sfiderà le ultime puntate de l’Eredità e da giugno Reazione a Catena con Pino Insegno. Caduta Libera andrà in onda prima del Tg delle 20 e vedrà i concorrenti dover rispondere alle varie domande poste da Gerry Scotti. In caso di errore si aprirà la botola e dovranno dire addio al montepremi accumulato. Non mancheranno puntate speciali con ospiti vip.

Anticipazioni e novità della nuova edizione

Caduta Libera, co-prodotto da RTI e Endemol Shine Italy, terrà compagnia agli italiani per i prossimi mesi. La prima puntata andò in onda nel 2015 quindi quest’anno il game show compie 10 anni. Anni di successi che hanno fatto affezionare il pubblico a Caduta Libera.

Tra le grandi novità della nuova edizione, c’è l’eliminazione del gioco finale dei Dieci passi sostituito con le Dieci Botole. A spiegare di cosa si tratta è stato Gerry Scotti in un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni:

“Al campione farò una sola domanda, fornendo 10 opzioni di risposta, ciascuna associata a una botola. Entro 90 secondi dovrà scegliere quella che ritiene corretta e posizionarsi sulla botola corrispondente. Poi dovrà escludere, una alla volta, quelle rimanenti“.