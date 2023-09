Dopo il discorso d’addio a “Oggi è un altro giorno” di Rai1, Serena Bortone è pronta ad una nuova avventura televisiva. Si chiama “Che sarà”, il titolo del nuovo programma in partenza nella fascia access prime time di Rai3. Ecco quando in tv, le anticipazioni e le prime dichiarazioni della giornalista e conduttrice.

Serena Bortone, il nuovo programma è “Che sarà”: quando in tv su Rai3

Gli ottimi ascolti di “Oggi è un altro giorno” non sono bastati. Così Serena Bortone con l’arrivo della nuova dirigenza Rai è stata declassata dalla prima rete di Viale Mazzini a Rai3. La conduttrice e giornalista sarà al timone di “Che sarà“, il nuovo programma chiamato a sostituire Massimo Gramellini dopo il passaggio a La7. La data di inizio della nuova avventura televisiva della Bortone è per sabato 23 settembre 2023 dalle ore 20.15 su Rai3. Si tratta di un doppio appuntamento settimanale, visto che il programma andrà in onda anche nell’access prime time della domenica sempre alle 20.15 prima di Report.

Dalle pagine di Vanity Fair, la Bortone ha rivelato in anteprima qualcosa sul format del nuovo programma tv: “il mio programma vuole essere un luogo in cui si ragiona di contemporaneità con l’idea progressista di far avanzare il pensiero. Sì, avremo comici, per uno sguardo ironico sulla realtà, e poi interviste a grandi personaggi. Con uno sguardo più orientato al futuro che alla nostalgia“.

Serena Bortone non lascia la Rai: il passaggio a Rai3

Nessun addio a mamma Rai per Serena Bortone. La giornalista e conduttrice televisiva è tra i volti di punta di Rai3 con il programma “Che sarà“. Una scelta editoriale ha precisato la Bortone decisa a continuare a fare la sua televisione; una tv libera e senza paletti. “Sanno chi sono e che televisione faccio, non mi aspetto paletti neanche ora. Ho accettato: sono spostamenti che sono sempre avvenuti” – ha sottolineato la giornalista dalle cui dichiarazioni traspare una delusione per questo declassamento di rete.

“Non sempre si sceglie quello che si fa, in un’azienda. Ma io penso che il cambiamento sia portatore di nuove motivazioni non solo nel lavoro, pertanto sono abituata a guardare quello che verrà dopo. I programmi sono un po’ come gli ex fidanzati, li guardi, li metti in una bacheca, e sei soddisfatta di quello che hai fatto” – ha detto la Bortone consapevole di questi cambi di testimone. “Io stessa venivo dopo Caterina Balivo su Rai 1, e ora ritorna lei. Il mio programma chiude con un certo orgoglio per quanto fatto dalla mia squadra” – ha chiosato la Bortone.

Serena Bortone “siamo stati premiati a Oggi è un altro giorno”

La conduttrice di “Oggi è un altro giorno” è riuscita lo scorso anno a far segnare un + negli ascolti del pomeriggio di Rai1 contro la corazzata Mediaset capitanata da Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Risultati di cui va ancora fiera, soprattutto se paragonati a quelli registrati nella prima settimana da “La volta buona” di Caterina Balivo intorno al 10% di share. “Era la fascia più difficile di Rai 1, il maggiore risultato raggiunto era il 12% di share negli ultimi dieci anni” – ha sottolineato la Bortone – “siamo stati premiati, arrivando al 16% di share. E abbiamo fatto vendere tanti libri. Sono certa che il nuovo direttore del day time Angelo Mellone, presenterà al pubblico un programma che farà ascolti ancora più alti, con ospiti ancora più autorevoli“.