Serena Bortone durante l’ultima puntata di “Oggi è un altro giorno” ha salutato i telespettatori con una lunga lettera. Un vero e proprio ringraziamento che la conduttrice e giornalista ha voluto fare al pubblico dopo 3 anni non facili, ma positivi dal punto di vista degli ascolti. Ecco le sue parole.

Serena Bortone lascia Rai1: il messaggio d’addio nell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno

Serena Bortone ha salutato il pubblico di Rai1 in occasione dell’ultima puntata di “Oggi è un altro giorno”. La trasmissione è stata cancellata dai nuovi Ad della Rai dopo 3 anni di messa in onda peraltro con ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti. Una sfida non facile per la Bortone che, nel corso di queste tre edizioni, ha vinto portando nelle case di milioni di italiani un prodotto interessante, una finestra aperta sul presente, ma anche sul passato.

“Per tre anni questo è stato uno spazio libero, abbiamo portato nelle vostre case migliaia di vite, un pezzetto di ognuna resterà per sempre con voi e con me. Abbiamo illuminato artisti, valorizzato la memoria, presentato la contemporaneità e sostenuto storie di coraggio. Vi abbiamo informato sull’attualità ma soprattutto abbiamo vinto la scommessa di portare qui tanta letteratura, la musica classica, la lirica” ha detto con la voce rotta dall’emozione la conduttrice.

Serena Bortone: “il servizio pubblico è pluralismo, inclusione e sostegno alla fragilità”

Non solo, Serena Bortone ha sottolineato come abbia portato, con la complicità di tutta la squadra di Oggi è un altro giorno, una finestra aperta sul mondo e sull’attualità:

Vi abbiamo informato sull’attualità, soprattutto abbiamo vinto la scommessa di portare qui tanta letteratura, la musica classica, la lirica: voi ci avete seguito sempre più numerosi e questo è il mio più grande orgoglio, aver sconfitto il pregiudizio elitario, arrogante e stolto secondo cui voi, il pubblico televisivo, non siete in grado si apprezzare quella che, con un certo razzismo intellettuale, viene chiamata la cultura alta.

La giornalista si è poi complimentato con il pubblico italiano che l’ha premiata in una fasce televisiva non semplice dal punto di vista degli ascolti:

Il popolo, l’Italia e gli italiani sono molto più avanti di come talvolta li si voglia rappresentare ed è anche per questo che le nostre migliaia di ospiti sono stati diversi tra loro perché il servizio pubblico è pluralismo, inclusione e sostegno alla fragilità. Aver alzato, e di molto, gli ascolti di questa fascia è la conferma ultima che avevamo ragione.

Infine il suo saluto e un augurio:

Vi lascio con un augurio che è anche una esortazione: siate liberi, siate autentici a qualsiasi prezzo. Buon vento. Ci rivedremo ancora.

Dopo l’addio a Rai3, la Bortone approderà su Rai3 per condurre nel fine settimana “Le Parole” di Gramellini a sua volta nuovo acquisto de La7.