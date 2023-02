Da ieri in Campidoglio a Roma è aperta la camera ardente di Maurizio Costanzo, il giornalista e conduttore televisivo scomparso all’età di 84 anni venerdì 24 febbraio 2023. Un fiume di persone da ore rende omaggio al feretro dell’indimenticabile giornalista portando fiori e oggetti. Tra le tante persone non mancano quelli senza scrupoli che chiedono a Maria De Filippi, vedova di Maurizio Costanzo, un selfie.

Selfie con Maria De Filippi durante la camera ardente di Costanzo

Gente comune e volti noti del mondo dello spettacolo, della musica e della politica in queste ore rendono omaggio alla salma di Maurizio Costanzo in Campidoglio a Roma. Il giornalista e conduttore è deceduto venerdì scorso in una clinica privata nel quartiere Parioli, a nord della Capitale. All’interno della sala della Protomoteca, dove è stata allestita la camera ardente, sono presenti la moglie Maria De Filippi e i figli del giornalista Saverio, Camilla e Gabriele. Tra le tante persone c’è sempre chi trova l’occasione per assumere un atteggiamento poco rispettoso, soprattutto nei confronti di una vedova, visibilmente affranta dal dolore per la perdita improvvisa del marito.

La foto chiesta a Maria De Filippi da alcuni ragazzi

Maria De Filippi accoglie chi onora suo marito, stringe la mano e ringrazia tutti. Uno a uno. Poi arrivano i soliti poco educati che le chiedono un selfie con la bara dietro. Ma come si può mancare in questo modo a una persona in un momento di dolore?

Maria De Filippi, sicuramente cede nell’accontentare i ragazzi che hanno chiesto la foto solo perchè sarebbe stato troppo complicato spiegare da persone senza scrupoli che in quel momento non era forse il caso di chiedere tanto. La conduttrice dopo aver concesso la foto, appare visibilmente esterrefatta dalla richiesta appena ricevuta.

Video: Selfie con Maria De Filippi durante la camera ardente di Costanzo

Ecco di seguito il video del momento.