Una brutta sorpresa attende i fans della soap turca Segreti di famiglia. La serie con Kaan Urgancioglu oggi – giovedì 21 novembre – non andrà in onda. Continua a leggere e scopri i motivi della decisione dei vertici Mediaset di sospendere la soap.

Segreti di Famiglia sospesa: perchè? la decisione Mediaset

La soap turca risulta cancellata dal palinsesto pomeridiano di Canale 5, dove in questi giorni era stata inserita al posto di Endless Love. Gli ascolti decisamente sottotono della serie tv turca Segreti di Famiglia hanno però convinto i vertici di Cologno Monzese a tornare sulle loro decisioni, e “ripristinare” il consueto appuntamento con le vicende di Kemal Soydere e Nihan Sezin.

A partire da oggi – giovedì 21 novembre – saranno pertanto loro a tenerci compagnia nel daytime pomeridiano di Canale 5, con episodi inediti che prenderanno il via alle 14:10 – subito dopo Beautiful – e ci terranno compagnia fino alle 14:45, quando il timone passerà a Maria De Filippi con Uomini e Donne prima, e Amici di Maria subito dopo. Per Endless Love si tratterà di un ritorno trionfale, visto che proprio oggi la dizi turca rinnoverà anche l’appuntamento serale (sempre su Canale 5).

Segreti di Famiglia, quando torna in TV?

I fans di Segreti di Famiglia quando potranno ritrovare le vicende di Ilgaz e Ceylin? I nuovi episodi inediti andranno in onda solo il giovedì in seconda serata, subito dopo il triplice appuntamento con Endless Love.

Pertanto sarà possibile vedere le nuove vicende dei protagonisti solo collegandosi alla rete ammiraglia del Biscione il giovedì a partire dalle 23:30 o – in alternativa – accedendo alla piattaforma gratuita Mediaset Infinity dove ogni episodio sarà reso disponibile subito dopo la messa in onda per la visione on demand.

Segreti di Famiglia, anticipazioni puntata di stasera, 21 novembre

Neva va a trovare Engin in carcere e al suo arrivo scopre che il ragazzo è privo di sensi. Engin viene immediatamente trasportato dalla sua cella in ospedale, ma le sue condizioni appaiono molto gravi.