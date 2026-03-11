Cosa ci riserveranno le nuove puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 16 al 20 marzo? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale), che è disponibile ogni giorno con un nuovo episodio in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, si avvia verso il gran finale di sempre. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di questa terza stagione.

Yargi – Segreti di famiglia 3, trame al 20 marzo

Ilgaz è sempre più convinto che Oktay menta per coprire la moglie Yeliz e decide di fare un ultimo tentativo interrogando la coppia. Lo attende però una brutta sorpresa: Oktay è partito e ha fatto perdere le sue tracce. A quel punto capisce che qualcosa non torna e si mette in contatto con Eren.

Anche Tugce – che è appena stata dimessa dall’ospedale dopo una brutta aggressione – contatta il padre per rivelargli che secondo lei il caso dei corpi avvolti nel sudario non è opera di un serial killer, ma piuttosto di un assassino che agisce su commissione.

La sua teoria convince Eren, che decide quindi di seguire una nuova pista nelle indagini. Ma un evento drammatico è destinato a cambiare di nuovo il corso della storia: Ilgaz viene rapito da un sicario disposto a ucciderlo!

Anticipazioni settimanali Segreti di famiglia

Ilgaz viene condotto in una villa ma fortunatamente Ceylin riesce a scoprire il luogo in cui il marito è tenuto prigioniero.

La donna tenta di portare avanti una trattativa per guadagnare tempo, e offre al rapitore un coltello, sostenendo che si tratta dell’arma con cui è stato ucciso il fratello di Yeliz, in cambio della liberazione di Ilgaz.

Le cose però non vanno secondo i suoi piani, e quando la polizia riesce finalmente a fare irruzione nella villa, del sicario e di Ilgaz non c’è più traccia. Il rapitore ha portato l’uomo in un altro posto e intende ucciderlo!

Segreti di famiglia, cos’altro accade nella dizi turca Mediaset Infinity?

In una storyline parallela vediamo Osman impegnato nel ruolo di imbianchino a casa di Zumrut. L’uomo pensa di aver definitivamente conquistato la fiducia dell’amante, visto che è anche riuscito a sostituire le medicine dell’uomo con delle pastiglie avvelenate, così da fare in modo che sia l’infermiera a somministrargli la medicina fatale.

Poco dopo però, l’uomo rimane profondamente deluso: ascoltando una telefonata tra Zumrut e il suo amante capisce che la donna lo ha preso in giro!