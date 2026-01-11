Cosa ci riserveranno le nuove puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 12 al 16 gennaio? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile ogni giorno con un nuovo episodio in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di questa terza stagione.

Yargi – Segreti di famiglia 3, trame al 16 gennaio

Ilgaz prova a convincere Necla a collaborare con la polizia, ma lei si rifiuta e lascia la procura proclamandosi innocente. Per il procuratore capo tuttavia, i grattacapi non sono finiti: poco dopo Ceylin gli mostra infatti un biglietto minatorio ricevuto. Preoccupato per la sua incolumità, Ilgaz la invita a lasciare le indagini, ma l’avvocata rifiuta.

Quando poco dopo Ceylin si reca allo studio legale Tilmen, incrocia Mert. La donna confusa pretende dal suo capo spiegazioni.

Intanto in centrale qualcuno riesce a far cambiare idea a Necla. La madre di Tankut – spronata da Eren e Metin – ci ripensa e rilascia una dichiarazione.

Tensione alle stelle nelle prossime puntate Segreti di famiglia

Efe chiede a Eren un confronto sulla sua relazione con Tugce, e l’ispettore – nonostante i timori – da ai due la sua benedizione.

Nel frattempo Osman e Cinar – visibilmente ubriachi – si presentano a casa di Yekta e finiscono per addormentarsi sul divano. Questo fa infuriare l’avvocato, che il giorno successivo li convoca entrambi nel suo studio.

Un vero e proprio colpo di scena arriva nel momento in cui Nadide comunica a Ilgaz che il caso non è più suo. Il procuratore chiede spiegazioni al suo capo.

Aylin è emotivamente molto provata e decide di confidarsi con sua madre. Gul la incoraggia a parlare con il marito, ma lei è troppo provata per credere ancora alle promesse di Osman.

Metin riece a catturare Kadir, e su richiesta di Ilgaz lo fa salire su un’auto della polizia e lo accompagna in centrale.

Efe rimane ferito a un braccio, e viene portato in ospedale da Tugce. Tra i due scatta un bacio.

Ilgaz e Ceylin continuano a indagare e cercano una pista per risolvere il caso e arrivare all’organizzazione criminale.