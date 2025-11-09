Cosa ci riserveranno le nuove puntate inedite della seconda stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 10 al 14 novembre? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle ultime puntate di questa seconda stagione.

Yargi – Segreti di famiglia 2, trame al 14 novembre: la morte di Ilgaz

Uno degli epiloghi più tristi di questa seconda stagione vedrà Ilgaz come protagonista. Nelle ultime puntate della seconda stagione Segreti di famiglia – disponibili da lunedì 10 a venerdì 14 novembre – il procuratore perderà la vita.

A dare la notizia sarà Eren. Come è facile supporre, la morte del protagonista scatenerà una serie di dinamiche, e le indagini per scoprire cosa sia accaduto al procuratore si intensificheranno. Derya affiancherà Eren, e i due analizzeranno insieme i filmati delle videocamere collocate in procura, per scoprire cosa sia realmente accaduto. Dai video emergerà che Ilgaz ha lasciato l’edificio in compagnia di Turgut Ali, portando quest’ultimo in cima alla lista dei sospettati. Sarà stato davvero lui a uccidere Ilgaz?

Segreti di famiglia, spoiler settimanali: Parla rapita, Ceylin arrestata

Nel frattempo un’altra storyline contribuirà a tenere alta la tensione. Tugce informerà Ceylin di un improvviso incendio scoppiato a scuola. Le brutte notizie però non si fermeranno qui: scopriremo infatti che Parla sarà stata rapita da Eyup.

Nel frattempo Ceylin ammetterà di avere ucciso quest’ultimo, ma il mistero si infittirà quando il corpo del ragazzo non verrà trovato. Ceylin sarà arrestata, sebbene non vi sarà alcuna prova a conferma dell’omicidio.

Poco dopo scopriremo che sarà stato Omer ad aver cancellato ogni traccia, nel disperato tentativo di proteggerla.

Finale amaro nelle prossime puntate Segreti di famiglia

Il gran finale di Segreti di famiglia lascerà l’amaro in bocca ai tantissimi fans della dizi turca, che sicuramente avevano sperato in un lieto fine. Ilgaz ucciso e Ceylin arrestata: i nuovi sviluppi che andranno ad aggiungersi a quelli della scorsa settimana, durante la quale abbiamo scoperto che Omer non è in realtà figlio di Yekta, segneranno le battute finali di questa serie tv avvincente, che ha saputo conquistare anche il cuore di tantissimi fans italiani.

Quello a cui assisteremo sarà il gran finale di sempre: Segreti di famiglia non prevede infatti una terza stagione, e con l’episodio disponibile da venerdì 14 novembre sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity si congederà dai suoi fans.