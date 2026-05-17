Novità assoluta per i tantissimi fans della soap americana Beautiful. La serie tv che racconta le vicende dei Forrester tornerà a “incrociarsi” con un altro serial a stelle e strisce: Febbre d’Amore. Nel corso dei prossimi episodi vedremo infatti due volti storici che, da Genoa City, raggiungeranno Los Angeles, e se per la protagonista femminile si tratterà di un “deja vu“, per quella maschile rappresenterà un vero e proprio esordio nel mondo dei Forrester. Pronti a scoprire di chi si tratta?

Trame americane Beautiful: colpo di scena alla festa per la Brooke’s Bedroom

Sembrano ormai diventati consuetudine i colpi di scena in occasione delle feste alla villa di Eric e Donna. Qualche mese fa – in occasione del compleanno del patriarca di casa Forrester – il festeggiato aveva accusato problemi di cuore. Stavolta si tratterà di qualcosa di molto diverso e molto più leggero, che però promette di tenere i tantissimi fans della serie tv americana incollati davanti alla TV.

Proprio nel corso dei festeggiamenti per il successo della Brooke’s Bedroom, la nuova linea di lingerie della Forrester Creation che avrà il volto della Logan, appariranno due personaggi che i fans di Febbre d’Amore ricorderanno molto bene. Uno di loro poi, sarà già ben noto anche a chi segue Beautiful da diversi anni.

Beautiful, il ritorno di Christine, avvocato di successo

Se seguite la serie sui Forrester da tempo, sicuramente ricorderete quell’avvocato di successo che – nel 2007 – fu chiamata a difendere Ridge Forrester dall’accusa di avere ucciso Shane McGrath. Interpretata dall’attrice Lauralee Bell, Christine Blair si riaffaccerà nell’universo dei Forrester (e non sarà la sola protagonista del cross over con Febbre d’Amore).

In Febbre d’Amore, la Bell ha interpretato l’avvocato di successo dal 1984 al 2006, dando un contributo importante al successo della serie.

Cross over a Beautiful: arriva Danny Romalotti da Febbre d’Amore

Christine stavolta non arriverà da sola. Ad accompagnarla nel “viaggio” da Genoa City a Los Angeles sarà il suo compagno, ovvero uno dei volti più celebri della soap Febbre d’Amore.

Danny Romalotti, interpretato da Michael Damian, ha interpretato nell’altra serie una rockstar famosa. Presenza fissa nel cast di Febbre d’Amore dal 1981 al 1998, e dal 2002 al 2004, è poi tornato varie volte a Genoa City per archi narrativi più o meno lunghi.

Curiosità sul cross over tra Beautiful e Febbre d’Amore

Non sarà la prima volta che i telespettatori italiani assisteranno a un cross over tra Beautiful e Febbre d’Amore. Come anticipato l’avvocato Christine Blair aveva già fatto il suo ingresso nella soap dei Forrester.

Il dettaglio che però forse non tutti conoscono è dato dal fatto che – a interpretarla – è la figlia di William J. Bell e Lee Philipp Bell, ovvero i creatori delle due serie tv americane, anche se la Bell Production (la casa di produzione di famiglia) possiede in realtà solo la proprietà di Beautiful.