Ascolti tv sabato 16 maggio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Eurovision Song Contest” contro “Il Gladiatore II“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 16 maggio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Eurovision Song Contest vs Il Gladiatore II | Auditel ieri sera, 16 maggio 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Eurovision Song Contest” contro “Il Gladiatore II”. Chi ha vinto?

Rai 1: Eurovision Song Contest, la finale del concorso canoro con in gara Sal Da Vinci ha incollato alla tv 5.033.000 spettatori pari al 36% di share.

Su Rai 2: The Rookie, la serie televisiva creata da Alexi Hawley con Nathan Fillion e Alyssa Diaz ha tenuto col fiato sospeso 598.000 spettatori pari al 3.5%.

Rai 3: Sapiens Un solo pianeta, il programma di divulgazione scientifica condotto da Mario Tozzi ha registrato 433.000 spettatori e il 2.8 di share.

Rete 4: Il marchese del grillo, il film del 1981 diretto da Mario Monicelli con protagonista Alberto Sordi ha divertito 743.000 spettatori pari al 5% di share.

Canale 5: Il Gladiatore II, il film del 2024 diretto e co-prodotto da Ridley Scott con protagonista Pedro Pascal ha appassionato 1.621.000 spettatori con uno share del 12.2%.

Italia 1: Kung Fu Panda 4, il film d’animazione del 2024 diretto da Mike Mitchell e Stephanie Ma Stine ha coinvolto 544.000 spettatori con il 3.2%.

La7: In altre parole il talk show condotto da Massimo Gramellini ha raccolto 1.083.000 spettatori con il 6.1% nella prima parte e 616.000 spettatori con il 4.2% nella seconda parte chiamata In Altre Parole.

Tv8: MotoGP, il Campionato del mondo di velocità ha interessato 476.000 spettatori (2.7%).

Nove: Accordi e Disaccordi, il programma di attualità condotto da Luca Sommi con Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha incuriosito 515.000 spettatori con 3.4% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Ascolti Affari Tuoi : non è andato in onda;

: non è andato in onda; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.290.000 spettatori con il 24% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 16 maggio 2026

RAI 1

Bar Centrale : 1.397.000 spettatori ( 11 % );

: spettatori ( ); A Sua Immagine : 768.000 spettatori ( 6.9 %) nella prima parte e 799.000 spettatori ( 7.8 %) nella seconda parte;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte; Ciao Maschio: 967.000 spettatori (10.4%) nella prima parte dalle 17:07 alle 18:18 e 1.262.000 spettatori (12.7%) nella seconda parte.

CANALE 5