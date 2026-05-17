Domenica 17 maggio 2026 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 17 maggio 2026

Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Ospiti puntata del 17 maggio 2026

Ospiti della puntata: in esclusiva TV il Senatore degli Stati Uniti Bernie Sanders, in Italia per presentare il suo nuovo saggio “Contro l’oligarchia” (ed. Chiarelettere). La Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Direttamente dall’Eurovision Song Contest Sal Da Vinci, che presto sarà in tournée anche in Canada e negli Stati Uniti. Roberto Bolle, attualmente in tour con il “Roberto Bolle & Friends”, il gala che lo vede protagonista accompagnato dai migliori ballerini da tutto il mondo. E ancora: Mara Maionchi; Orietta Berti; Paolo Giordano; gli editorialisti de la RepubblicaAnnalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Marco Varvello.

Ospiti a “Che tempo che fa – Il Tavolo”

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Tania Cagnotto, la più grande tuffatrice italiana ed europea di tutti i tempi, entrata dal 16 maggio nell’International Swimming Hall of Fame di Fort Lauderdale, in Florida, il tempio degli sport acquatici mondiali. E ancora: il giornalista sportivo Stefano Meloccaro, nelle librerie con “Di chi parliamo quando parliamo di tennis. Da Jannik Sinner a Lewis Carroll, da Clerici & Tommasi a Roger Federer, 100 personaggi senza i quali la Storia sarebbe stata diversa”; Sal Da Vinci; Paolo Rossi; Diego Abatantuono; Enzo Iacchetti; Orietta Berti; Nino Frassica; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.