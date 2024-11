Prime Video ha rilasciato il trailer di Secret Level, attesissima serie antologica animata per adulti. Disponibile in esclusiva sulla piattaforma in oltre 240 Paesi e territori nel mondo dal 10 dicembre, la serie proporrà altri nuovi episodi il 17 dicembre. Legata agli universi di alcuni dei videogiochi più celebri e amati al mondo, scopriamo insieme qualcosa di più su questo prodotto.

Il trailer di Secret Level

Secret Level, nuova avvincente serie di videogiochi antologica, arriva prossimamente su Prime Video. Ideata dalla stessa squadra creativa della fortunatissima serie su Netflix Love, Death & Robots, ciascun episodio di questa serie tv celebra giochi e giocatori.

Verranno infatti raccontate delle storie originali ambientate negli universi di alcuni dei videogiochi più amati al mondo. Trame e personaggi si intrecciano in ogni puntata, dando vita ad un viaggio indimenticabile.

A dare vita a questo progetto, Amazon MGM Studios e i migliori produttori di videogiochi, che si sono uniti per realizzare un evento senza precedenti: una singola serie che abbraccia una quantità di giochi IP mai vista prima. L’elenco di videogames che hanno ispirato le 15 epiche storie presenti in Secret Level è infatti davvero incredibile.

Troviamo titoli come Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum. A questi si aggiungono PAC-MAN, PlayStation, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament.

Secret Level inoltre riunisce un cast davvero leggendario. Tra le varie star che daranno voce e volti ai personaggi della serie, ci sono Arnold Schwarzenegger (Terminator), Kevin Hart (Jumanji), Keanu Reeves (John Wick), Temuera Morrison (Star Wars: The Book of Boba Fett, Chief of War), Ariana Greenblatt (Barbie), Heaven Hart, Emily Swallow (The Mandalorian).

Ma anche Gabriel Luna (The Last of Us, Terminator: Dark Fate), Ricky Whittle (American Gods, Land of Bad), Patrick Schwarzenegger (The White Lotus), Merle Dandridge (The Last of Us), Claudia Doumit (The Boys), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Lost, The Union), Clive Standen (Vikings, The Morning Show), Laura Bailey (La leggenda di Vox Machina) e Michael Beach (The Perfect Couple, Tulsa King).

A guidare la realizzazione di Secret Level ci sono Tim Miller, creatore e produttore esecutivo, e Dave Wilson, produttore esecutivo e supervising director.