Torna S’è fatta notte di Maurizio Costanzo in seconda serata su Rai1 che per l’occasione incontra due volti noti del cinema e delle televisione italiana. Ecco ospiti ed anticipazioni della puntata di lunedì 21 ottobre.

S’è fatta notte 2019, gli ospiti del 21 ottobre

Lunedì 21 ottobre 2019 alle ore 00.30 torna su Rai1 “S’è fatta notte“, il programma di interviste condotto da Maurizio Costanzo. Questa settimana il conduttore televisivo incontrerà due primedonne dello spettacolo italiano, due donne amatissime che si sono contraddistinte nel districato panorama artistico italiano.

Si comincia con la bravissima Milena Vukotic, l’attrice conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di Pina nella saga di “Fantozzi” di Paolo Villaggio e per la serie “Un medico in famiglia”. Non solo, la Vukotic è pronta a racconta la sua ultima esperienza televisiva che lo scorso anno l’ha vista indiscussa protagonista a Ballando con le Stelle. Durante l’intervista l’attrice è pronta a raccontare e condividere alcuni dei momenti più belli ed importanti della sua vita: dall’incontro con Federico Fellini fino a quello con Paolo Villaggio. Spazio anche alla sfera privata con il grande amore per il marito Alfredo.

S’è fatta notte stasera, Costanzo intervista Emanuela Folliero

Dopo l’intervista a Milena Vukotic, Maurizio Costanzo incontra anche Emanuela Folliero, la conduttrice ed annunciatrice televisiva che, dopo un periodo di stop, è tornata in tv. A raccontarlo è stata proprio la conduttrice nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin dove ha dichiarato: “sto vivendo una seconda vita professionale. Dopo quasi 30 anni passati tra annunci e conduzioni “da solista” ho messo un punto. Avevo voglio di voltare pagina e, seppur con un po’ di magone, l’ho fatto“.

Il primo impegno è Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2 su cui ha detto: “ho uno spazio nel quale aiuto a trovare l’anima gemella“. Non solo, la conduttrice è prontissima a tornare anche su Rete4: “a novembre torno su Rete 4 con venti puntate di Sai cosa mangi?, con Francesco Sposito, chef stellato. Parleremo delle eccellenze del Made in Italy e offriremo consigli per scegliere i prodotti di qualità. Aiuterò Francesco in cucina e imparerò pure, perché lui da due pomodori è capace di creare opere d’arte“.

Oltre alla carriera televisiva, Emanuela Folliero è pronta a parlare anche della sua vita privata di donna, moglie e mamma felice.