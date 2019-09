Emanuela Folliero lascia Mediaset e passa in Rai: farà Detto Fatto

Detto Fatto. Dopo tanti annunci su Rete 4, Emanuela Folliero se ne va. La conduttrice tv lascia Mediaset dopo una vita di lavoro e passa in Rai. Lo comunica la diretta interessata, in verità anche un po’ a sorpresa, in una recente intervista.

Emanuela Folliero lascia Mediaset dopo 30 anni e passa in Rai: «Mi pagavano per non fare nulla»

Intervistata da Oggi, Emanuela Folliero sembra lamentarsi del trattamento ultimamente riservatole da Mediaset. Dopo la fine dell’esperienza come annunciatrice tv, pare che le abbiano proposto di partecipare al Grande Fratello Vip. E lei non ci ha visto più, decidendo di lasciare tutto dopo quasi 30 anni e di passare in Rai senza se e senza ma.

«Mi tenevano in panchina, mi pagavano per non fare nulla: progetti ‘veri’, per me, non ce n’erano (…) Ho rinunciato ai soldi, ci ho guadagnato in libertà: salvo poche eccezioni, neppure le ospitate potevo fare. Ora posso andare ovunque. E scatenare il mio lato leggero» le sue parole.

L’addio al Biscione, per certi versi inaspettato se si pensa che, da ben 28 anni, Folliero è uno dei volti simbolo della Tv commerciale, è quindi arrivato anche in seguito alla proposta del direttore di Rai 2 Carlo Freccero:

«Quando mi ha chiamato Carlo – fa sapere la conduttrice, intervistata dal settimanale di gossip – gli ho chiesto: ‘quanto tempo ho per decidere?’. ’10 secondi’, mi ha detto. ‘Accetto’, l’ho fulminato».

Emanuela Folliero novità nel cast di Detto Fatto su Rai 2: ecco cosa farà

Ma cosa farà da oggi in poi Emanuela Folliero in Rai e una volta lasciata Mediaset? Sempre il magazine di cronaca rosa e non solo fa sapere che l’ex annunciatrice di tanti film ‘bellissimi’ di Rete 4 prenderà parte al cast di Detto Fatto su Rai 2.

Ci sarà anche lei, infatti, nella nuova edizione del programma condotto da Bianca Guaccero e in ripartenza nel pomeriggio della seconda rete Rai già dal prossimo lunedì 16 settembre 2019.

La Folliero, “erede” di Alberto Castagna alla conduzione di Stranamore, tenterà dunque di dimenticare l’amore ultradecennale per Mediaset, se così si può dire, con una nuova striscia dedicata ai sentimenti, che curerà quest’anno nella popolare trasmissione della Rai fatta con tutor e tutorial.