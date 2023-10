Il mondo del calcio torna a tremare per la questione calcio scommesse, questa volta artefice di rivelazioni scottanti che stanno facendo tremare i club italiani e non solo, è Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi aveva promesso altri nomi dopo quello di Nicolò Fagioli, adesso indagato dalla Procura di Torino per “scommesse su piattaforme illegali”. Fabrizio Corona ha mantenuto la parola e in queste ore ha fatto ben tre nomi.

Scommesse, Fabrizio Corona scuote il calcio: Zalewski, Fagioli, Zaniolo e Tonali i nomi nell’inchiesta

Fabrizio Corona, tramite il proprio giornale online ‘Dillingernews‘ ha affermato con sicurezza che: “Anche Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali sono tra gli scommettitori”. In attesa di eventuali prove, Corona è stato convocato negli uffici della Questura di Milano, riferiscono le agenzie, per essere ascoltato come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Torino sul calciatore Nicolò Fagioli in forza alla Juventus.

All’uscita dagli uffici della Questura di Milano, Corona dichiara: “Non posso dire nulla, io rispetto la legge”.

Tonali e Zaniolo lasciano il ritiro di Coverciano

Intanto, gli uomini della Polizia si sono recati a Coverciano per avere un colloquio con i due calciatori in questione tirati in ballo da Fabrizio Corona, e vale a dire: Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, rispettivamente in forza con il Newcastle e l’Aston Villa. A quanto pare, la polizia nel ritiro azzurro di Coverciano ha sequestrato ai due calciatori cellulari e tablet. La Figc li ha successivamente mandati a casa. L’intera Nazionale di Calcio Italiana è sotto shock.

Chi è la fonte di Fabrizio Corona sulla questione scommesse?

Gli inquirenti vogliono ora capire chi sia la fonte che ha dato le informazioni a Fabrizio Corona. La paura è quella che ci sia stata una fuga di notizie sull’inchiesta torinese e quindi una violazione di informazioni coperte da segreto istruttorio.

Proprio alla fonte delle informazione, aveva fatto riferimento Fabrizio Corona: “U​n informatore mi ha rivelato che Zaniolo scommetteva sulla partita della Roma in Coppa Italia persino quando era in panchina. I nomi mi sono stati dati da fonti certe che rivelerò quanto prima. Ho deciso di muovermi nel retro mondo del calcio per svelare le tante storture che vi si nascondono. Non solo scommesse, ma c’è ben altro”.

Le rivelazioni di Fabrizio Corona non sono finite qui: “Le notizie mi arrivano da una persona ben introdotta nel mondo del calcio e fanno parte di un dossier che è stato raccolto nel tempo. Quello della ludopatia è un male – dichiara Corona -. Colpisce molti più atleti di quanto si sia detto fino ad oggi. Nelle prossime settimane ne vedremo delle belle”.

Mamma di Zaniolo coinvolta?

In queste ore Corona coinvolge anche la mamma di Zaniolo: “Anche la mamma di Zaniolo aveva un ruolo da protagonista nel giro di scommesse del figlio”. È quanto avrebbe detto la cosiddetta “fonte” a Fabrizio Corona, stando a nuove rivelazioni riportate sul sito Dillingernews.it. Quello che Corona chiama “l’informatore” gli avrebbe detto che Francesca Costa, madre dell’ex attaccante della Roma, avrebbe gestito “gli affari del figlio” e che sarebbe stata “a conoscenza di tutto”. Nel testo riportato sul sito si legge anche, a proposito delle “informazioni fornite dalla fonte di Fabrizio”, questo passaggio, sempre riferito alla presunta talpa: “una gola profonda nella Figc?”.

Zalewski è il quarto nome

Quest’oggi, Fabrizio Corona fa un altro nome. Come da lui anticipato attraverso il suo sito d’informazione giornalistica e sui suoi social, un altro nome scottante si aggiunge a quella che sembra essere una lista molto più lunga di quanto sembrerebbe. Il nome fatto oggi da Fabrizio Corona è quello di Zalewski della Roma.

Indubbiamente, Fabrizio Corona deve essere in possesso di altre informazioni scottanti che riguardano il mondo del calcio. A quanto pare l’ex re dei paparazzi sarebbe in possesso di 50 nomi di calciatori coinvolti.