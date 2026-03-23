Tutto pronto per l’ultima puntata di Scherzi a Parte 2026 con tanti nuovi scherzi e nuove “vittime”. Scopriamo insieme tutte le vittime e i protagonisti della quarta puntata di stasera, lunedì 23 marzo, trasmessa in prime time su Canale 5.

Scherzi a parte 2026, le “vittime” della quarta puntata del 23 marzo

Stasera, lunedì 23 marzo 2026, dalle ore 21.20 va in onda la quarta ed ultima puntata di “Scherzi a parte“, il popolare programma televisivo presentato quest’anno da Max Giusti su Canale 5. Una nuova edizione accolta con grande entusiasmo da parte del pubblico che è tornato a prendere di mira personaggi famosi con scherzi irresistibili. Una delle novità più importanti è la presenza di Max Giusti che, oltre a condurre, è pronto a presentare gli scherzi con monologhi inediti. In studio gli ospiti e le vittime sono pronti poi a commentare i filmati. Da segnalare anche durante la puntata le imitazioni più note del conduttore con nuovi sketch originali ed immancabili momenti di intrattenimento con gli ospiti.

Ma quali sono le vittime della quarta ed ultima puntata di Scherzi a Parte? Tra gli ospiti vip caduti nella trappola ci sono: Sal Da Vinci, Simona Ventura, Elisa Di Francisca, Rosa Chemical, Alessia Marcuzzi, Costanza Calabrese e Gianluigi Nuzzi.

Scherzi a parte 2026, quando in onda e quante puntate

Ultimo appuntamento stasera con Scherzi a Parte, il programma condotto da Max Giusti su Canale 5. Quattro puntate compongono la nuova stagione del popolare show che ha visto anche quest’anno cadere nella trappola del programma grandi nomi del mondo dello sport, tv, giornalismo, cinema e musica.

Tra le novità di questa edizione l’arrivo di Melina Martello come voce narrante di ogni scherzo. Ma non finisce qui, visto che per il ritorno dello storico show è stata realizzata anche una nuova sigla affidata ai Planet Funk. Il un gruppo musicale italiano, fondato nel 1999 dai due tastieristi Marco Baroni e Alex Neri, dal bassista Sergio Della Monica e dal chitarrista Domenico Canu, ha firmato la nuova sigla di “Scherzi a parte”, rivisitando per l’occasione il jingle del programma.

L’appuntamento con Scherzi a parte 2026 è il lunedì in prima serata su Canale 5.