Enrico Papi torna in tv al timone ancora una volta della storica trasmissione di Canale 5 “Scherzi a parte”. Tante e nuovissime gag sono pronte per allietare la domenica sera del pubblico di Canale 5. La scorsa edizione di “Scherzi a parte”, uno dei format televisivi più longevi della tv italiana, ha avuto un buon successo in termini di ascolti tv con una media di 2.990.000 e il 16,34% di share.

Scherzi a parte 2022 con Enrico Papi: quando in Tv

Sono tanti gli scherzi pronti per questa nuovissima edizione di “Scherzi a parte” che prenderà il via da domenica 18 settembre in prima serata su Canale 5. Nelle puntate della nuova stagione non mancheranno volti noti in veste di “vittime” della perfidia degli autori e dei loro complici, che riceveranno scherzi anche in studio. In questi giorni è in onda il promo dello show, un evidente ed esilarante omaggio ai celebri schiaffoni in treno del film “Amici miei” di Mario Monicelli.

Gli scherzi mai andai in onda a Scherzi a parte

Nella storia del programma ci sono scherzi che non sono mai andati in onda. Per trasmettere lo scherzo è necessaria una liberatoria firmata dalla vittima. Alcune vittime non hanno firmato la liberatoria. Tra questi vi è Adriano Celentano; lo scherzo è riuscito, ma il cantante non ha firmato la liberatoria poiché la microcamera lo ha reso a suo parere deforme.

Tra quelli che non hanno firmato la liberatoria per mandare in onda il proprio scherzo ci sono Giancarlo Giannini, che si infuriò e spaccò la telecamera; Sandro Ciotti, in uno scherzo con complice l’amica e conduttrice Maria Teresa Ruta in cui il noto telecronista affrontò alcuni teppistelli che avevano compiuto atti di vandalismo su alcune auto; Claudio Cecchetto, che negò la messa in onda del suo scherzo in cui un presunto carissimo amico di Silvio Berlusconi azzardava pesanti critiche nei suoi confronti; Alessandro Benvenuti, che nello scherzo alloggiava in un albergo quando improvvisamente gli venne chiesto di cambiare camera che risulterà essere tutt’altro che confortevole; Mario Capanna, Mike Bongiorno, ed Emma Bonino.

Scherzi non riusciti

Durante le diverse edizioni di “Scherzi a parte”, ci sono alcuni scherzi che non sono riusciti perchè sono stati scoperti prima dalla vittima, come quello a Giancarlo Magalli, a Gerry Scotti, a Paolo Maldini, a Miguel Bosé e a Piero Chiambretti, andato in onda il 14 maggio 2012, mentre quello ad Andrea Occhipinti è stato sospeso per un malore del protagonista. Nel 2018, lo scherzo ad Andrea Pucci è stato modificato in seguito all’intuizione dello scherzo da parte proprio del comico.