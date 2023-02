E’ iniziata la settimana del Festival di Sanremo 2023, giunto alla sua settantatreesima edizione. A dare il via alla kermesse canora, come di consueto, è la conferenza stampa di presentazione alla presenza del direttore artistico e conduttore Amadeus e del direttore dell’intrattenimento del prime time Stefano Coletta. Presente tra gli altri anche Gianni Morandi, co-conduttore delle cinque serate. Durante la conferenza stampa Amadeus ha presentato la scaletta di Sanremo 2023 con l’ordine di uscita dei cantanti che si esibiranno durante la prima serata in onda martedì 7 febbraio. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono stati gli argomenti discussi in conferenza stampa e soprattutto la scaletta della prima serata con l’elenco dei cantanti, gli ospiti e l’ordine di uscita.

Scaletta Sanremo 2023: prima serata del 7 febbraio, elenco cantanti, ospiti e ordine di uscita

Presentata ieri mattina la scaletta di Sanremo 2023 quella dedicata alla prima serata del festival in onda martedì 7 febbraio. In realtà sono state ben due le conferenze stampa: la prima ha avuto per protagonista Rai Pubblicità, con il punto sugli incassi di questa edizione, sull’impegno profuso nelle iniziative collaterali e sugli sponsor.

Alle 11.30, invece, il via alla conferenza stampa di Rai 1, quella dell’azienda e del direttore artistico, incentrata sulla macchina organizzativa del Festival di Sanremo che prenderà il via oggi, martedì 7 febbraio 2023 e si concluderà con l’ultima serata che andrà in onda sabato 11 febbraio.

Ordine di uscita dei cantanti di Sanremo 2023

Tanti i grandi nomi della musica che si esibiranno in gara durante la prima serata di oggi martedì 7 febbraio. Toccherà a una regina della musica come Anna Oxa inaugurare musicalmente la settantatreesima edizione del Festival di Sanremo 2023. Dopo di lei si alterneranno artisti come Marco Mengoni, Ultimo, Elodie, Grignani e i Cugini di Campagna. Ecco di seguito la scaletta con tutti i cantanti della prima serata in ordine di uscita.

Cantanti Sanremo 2023 del 7 febbraio

Anna Oxa con “Sali – Canto dell’anima” gIANMARIA con “Mostro” MR. Rain con “Supereroi” Marco Mengoni con “Due Vite” Ariete con “Mare di guai” Ultimo con “Alba” Coma_Cose con “L’addio” Elodie con “Due” Leo Gassmann con “Terzo cuore” Cugini di campagna con “Lettera 22” Gianluca Grignani con “Quando ti manca il fiato” Olly con “Polvere” Colla Zio con “Non mi va” Mara Sattei con “Duemila minuti”

Prima serata Sanremo 2023: Chiara Ferragni co-conduttrice e gli ospiti

La primadonna del debutto di Sanremo 2023 sarà Chiara Ferragni, Amadeus e Gianni Morandi annunciano in conferenza di aver “preparato qualcosa di molto carino insieme”. Durante la prima serata di stasera, tra gli ospiti saliranno sul palco del Teatro Ariston anche Mahmood e Blanco, i due artisti si ritroveranno ancora una volta insieme a cantare il brano vincitore dello scorso anno “Brividi”. Inoltre Blanco canterà anche il suo inedito.

Durane la serata vedremo salire sul palco anche i Pooh (nella formazione con Riccardo Fogli) ed Elena Sofia Ricci che presenterà al pubblico la nuova fiction di Rai1 “Fiori sopra l’inferno”. Durante un collegamento con una nave da crociera di uno sponsor, attraccata al largo di Sanremo, all’interno di uno spazio pubblicitario si esibirà il rapper Salmo.

Le serate di martedì e mercoledì termineranno alle ore 01:30. Le altre serate del festival termineranno alle 02:00 di notte.