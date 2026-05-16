Tutto pronto per la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 tramesso dalla dalla Wiener Stadthalle di Vienna. Chi sarà il vincitore della 70esima edizione del concorso canoro? A rappresentare l’Italia c’è Sal Da Vinci con “Per sempre si”.

Eurovision Song Contest 2026 finale, quando e dove vederla in tv

Sabato 16 maggio 2026 dalle ore 21.00 in prima serata su Rai1 va in onda la finale dell’Eurovision 2026, il concorso canoro condotto quest’anno da Victoria Swarovski e Michael Ostrowski dalla Wiener Stadthalle di Vienna. A commentare per l’Italia l’inedita coppia composta da Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.

Dopo le due semifinali del 12 e 14 maggio 2026 è arrivato il momento di scoprire il nome del vincitore della 70esima edizione. 25 i Paesi in gara tra cui i big Five: Italia, Francia, Regno Unito, Germania a cui si aggiungono i Paesi che hanno superato le prime due semifinali. Chi sarà il vincitore?

Scaletta finale Eurovision Song Contest 2026: l’ordine di uscita dei Paesi in gara

A seguire la scaletta ufficiale della finale dell’Eurovision Song 2026 con l’ordine di uscita dei cantanti in gara:

Danimarca: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem Germania: Sarah Engels – Fire Israele: Noam Bettan – Michelle Belgio: Essyla – Dancing on the Ice Albania: Alis – Nân Grecia: Akylas – Ferto Ucraina: Leléka – Ridnym Australia: Delta Goodrem – Eclipse Serbia: Lavina – Kraj Mene Malta: Aidan – Bella Repubblica Ceca: Daniel Zizka – Crossroads Bulgaria: Dara – Bangaranga Croazia: Lelek – Andromeda Regno Unito: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei Francia: Monroe – Regarde! Moldavia: Satoshi – Viva, Moldova! Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin Polonia: Alicja – Pray Lituania: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más Svezia: Felicia – My System Cipro: Antigoni – Jalla Italia: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì Norvegia: Jonas Lovv – Ya Ya Ya Romania: Alexandra Căpitănescu – Choke Me Austria: Cosmò – Tanzschein

Quando canta Sal Da Vinci alla finale dell’Eurovision Song Contest 2026?

Cresce l’attesa durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 per l’esibizione di Sal Da Vinci con la canzone “Per sempre si”. Il vincitore del Festival di Sanremo 2026 è uno dei papabili vincitori di questa 70esima edizione del concorso canoro: la sua “Per sempre si” è diventata una hit ed è tra i brani più ascoltati dell’Eurovision.

Durante la finale dell’Eurovision 2026, l’esibizione di Sal Da Vinci, rappresentante per l’Italia, è stata annunciata come 24esima in scaletta e – salvo ritardi o slittamenti – sarà trasmessa intorno alle 23/23.30.