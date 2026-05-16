Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 16 al 22 maggio 2026. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 16 al 22 maggio 2026

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 16 al 22 maggio 2026.

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Le questioni finanziare saranno al centro della giornata di sabato 16 maggio: è il momento giusto per sistemare spese legate alla casa o alla famiglia senza rimandare. Sul lavoro tutto si muove in maniera molto veloce e con ottimi risultati, soprattutto per accordi, firme e questioni burocratiche che da lunedì 18 avranno una marcia in più grazie a Mercurio favorevole. Ovviamente non trascurate i sentimenti: l’amore ha bisogno di attenzioni.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Si apre ufficialmente una nuova fase personale: siete pronti a rimettere ordine nei vostri desideri e nelle priorità. I pianeti vi spingono a dedicarvi meno agli affari e molto di più alla sfera affettiva. Marte porta una buona energia e passione, Venere rende i sentimenti più intensi e spontanei. È il momento ideale per vivere delle emozioni autentiche senza troppi calcoli.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Settimana molto elettrica e piena di movimento, proprio come piace a voi. Dal 17 Mercurio entra nel vostro segno e vi rende irresistibili nelle parole e nei contatti con gli altri. Tra domenica e lunedì l’amore può sorprendere con incontri intriganti e momenti molto belli e intensi. Da martedì, il lavoro tornerà al centro dei vostri pensieri. Giovedì 21 il Sole entra nel vostro segno: si apre una stagione tutta da vivere alla grande.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Il cielo torna a sorridervi. Si riaccende fiducia e voglia di rimettervi in gioco dopo settimane piuttosto pesanti. Marte e Venere, tra lunedì e martedì, portano ventata di nuova energia e soprattutto emozioni sincere da vivere: il cuore finalmente si risveglia. Anche il fisico recupera alla grande, con una sensazione generale di grande equilibrio. Dentro di voi sta nascendo una consapevolezza nuova: non vi accontentate più di poco.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Negli ultimi tempi avete gestito situazioni poco chiare e difficili da decifrare. Ora il clima migliora grazie Mercurio e all’arrivo del Sole in posizione molto favorevole, ma resta importante non pretendere troppo da voi stessi. Dal 18 Marte vi rende piuttosto stanchi e nervosi: rallentare non significa perdere terreno ma prendersi del tempo vi farà più che bene. Delegate, chiedete aiuto e recuperate le vostre energie perchè ne avete bisogno.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Le stelle vi invitano a lasciarvi andare un po’ di più, senza voler controllare tutto come al solito. Il novilunio del 16 stimola la fantasia, la voglia di evasione e il desiderio di guardare oltre la routine che vi circonda. Da domenica Mercurio vi rende più severi con voi stessi, ma Marte e Venere riportano leggerezza nei sentimenti con le persone che amate. La passione torna a farsi sentire e anche le emozioni diventano più profonde e sincere.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Con il novilunio del 16 qualcosa si rimette in moto e le occasioni non mancheranno. Mercurio è favorevole da domenica e porta intuizioni utili, contatti nuovi ed interessanti e soprattutto nuove prospettive professionali per la vostra carriera. È una fase importante per la crescita personale: state costruendo una versione più forte e consapevole di voi stessi. Anche l’amore ne beneficerà sicuramente. Marte, inoltre, vi restituisce l’energia fisica ch vi manca in questo periodo.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sabato 16 sarà fondamentale soprattutto evitare polemiche inutili, in modo particolare nei rapporti di coppia. Il rischio è quello di accendere tensioni che poi diventerebbero difficili da spegnere. Fortunatamente Mercurio e Venere migliorano il dialogo e riportano dolcezza nei sentimenti con l’altro. Con sincerità e piccoli gesti affettuosi sarà possibile recuperare armonia nella coppia. Marte contrario, però, chiede più attenzione al benessere e ai ritmi quotidiani.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Dopo un lungo periodo brillante, arriva una fase più nervosa e piena di piccoli fastidi. Mercurio e il Sole in opposizione vi rendono insofferenti a tutto e meno pazienti del solito. Cercate di non riversare il malumore sul fisico o sulle relazioni con gli altri, soprattutto con il partner. Marte invita a prendervi maggiore cura di voi stessi, rallentando quando serve. In amore, un pensiero speciale continua a girarvi nella testa, seguitelo.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Le tensioni di queste ultime settimane iniziano finalmente ad attenuarsi. Con Marte favorevole recuperate forza, lucidità e anche desiderio di vivere emozioni più leggere rispetto al solito. Restano responsabilità importanti da affrontare in questi giorni, ma avete gli strumenti giusti per gestirle senza stress eccessivo. Il novilunio del 16 potrebbe anche regalarvi una sorpresa sentimentale inaspettata.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Il giorno 16 conviene rallentare e non alimentare discussioni, soprattutto nell’ambito familiare. La stanchezza accumulata in queste settimane si fa sentire e Marte da lunedì potrebbe aumentare nervosismo e tensioni. Avete dato molto negli ultimi tempi e adesso il corpo vi chiede una pausa vera: ascoltatelo. Per fortuna il weekend regala anche momenti teneri e intensi in amore: approfittatene per recuperare serenità con il vostro partner.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Il novilunio di sabato 16 favorisce i sentimenti e potrebbe aprire la porta a un incontro romantico o a un nuovo slancio emotivo che vi farà bene. Marte accende il desiderio e rende tutto più passionale intorno a voi, ma attenzione alle parole: Mercurio crea facilmente malintesi e piccoli contrattempi, soprattutto sul lavoro o in famiglia. Venere, però, vi aiuta a essere più comprensivi e disponibili.