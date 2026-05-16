Tutto pronto per il weekend di Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda: sabato 16 e domenica 17 maggio 2026.

Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 16 maggio 2026

Oggi, sabato 16 maggio 2026 dalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di “Verissimo”, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin. Tante nuove interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche della cultura e dello sport. Si parte con Arisa, la straordinaria interprete che ha brillato all’ultima edizione del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Magica favola” classificandosi al quarto posto. La cantante ha da poco pubblicato un nuovo singolo dal titolo “Rugiada”. Spazio poi alla prima intervista in studio alla giornalista e scrittrice Concita De Gregorio che ha da poco pubblicato il libro “La cura”.

Si prosegue con Diego Armando Maradona Junior, il figlio dell’indimenticabile campione che richiede giustizia dopo la riapertura del processo per la morte del padre. E ancora in studio Mara Maionchi per una intervista ritratto tra vita privata e lavorativa. Infine a poche ore dalla finale di Amici di Maria De Filippi in studio i finalisti Elena, Nicola, Emiliano, Alessio, Angie e Lorenzo pronti a condividere e raccontare le loro emozioni.

Verissimo, domenica 17 maggio 2026: tutti gli ospiti

L’appuntamento con Verissimo è confermato anche per domenica 17 maggio, dalle ore 16.30 con una puntata speciale de “Le storie”. Per l’occasione saranno trasmesse alcune delle interviste più intense e di maggior successo dell’ultima stagione del rotocalco televisivo che si conferma uno dei programmi più attesi e seguiti di Canale 5.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 su Canale 5.