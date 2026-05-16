Dopo il successo della scorsa edizione, torna “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”. Confermato alla conduzione dello strategy game c’è Fabio Caressa. Scopriamo insieme i 12 concorrenti e quando vederlo in tv.

Torna la seconda stagione di Money Road con Fabio Caressa

Fabio Caressa è pronto a raccontare l’avventura di 12 nuovi concorrenti che andranno a comporre la “Compagnia delle Tentazioni”. Manca poco infatti alla seconda stagione di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”.

La nuova edizione andrà in onda da giovedì 21 maggio 2026 su Sky e in streaming su NOW. Il format resta lo stesso: i 12 concorrenti si ritroveranno in un contesto di rigida privazione (in una giungla malese) e avranno a disposizione solo un kit indispensabile, come riso e fagioli. Ognuno di loro, in ogni tappa, verrà tentato in modo chiaro o anche velato. Saranno tentazioni in grado di facilitare la loro sopravvivenza ma che intaccherebbero il montepremi finale che ammonta, in partenza, a 300mila euro.

L’esperimento sociale vuole far immedesimare il telespettore e spingere a domandarsi cosa avrebbe fatto al posto del concorrente. Sarebbe caduto in tentazione o no dato che le scelte del singolo hanno un impatto su tutti? Prevarrà l’altruismo verso un gruppo di sconosciuti o l’egoismo per la propria soddisfazione? Nell’ultimo episodio, chi arriverà al traguardo avrà la possibilità di vincere quello che resta del montepremi finale.

Chi sono i concorrenti della seconda stagione

“Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo” è l’adattamento di “Tempting Fortune” ed è una produzione Blu Yazmine. Vediamo nel dettaglio chi sono i concorrenti di questa edizione. Al momento Sky ne ha ufficializzati 9.

Meryem. Età: 25 anni. Provenienza: Napoli. Professione: Content creator.

Nata e cresciuta in Marocco, a 10 anni si è trasferita a Napoli con la sua famiglia. Inizia a lavorare come modella e oggi, fa la content creator. Vive con il compagno, di cui è molto innamorata.

Daniele Palazzoli. Età: 51 anni. Provenienza: Milano. Professione: Esperto d’arte

Daniele è nato e cresciuto nel mondo dell’arte e infatti ha deciso di proseguire questa tradizione di famiglia lavorando in una galleria. Aspetto burbero e animo gentile, è un padre molto legato ai suoi figli, sono proprio le figlie che lo hanno spinto a partecipare.

Adele Battaglia. Età: 49 anni. Provenienza: L’Aquila. Professione: Ingegnere

Ingegnere di professione ma artista nell’animo, unisce pragmatismo e creatività, rivelando una personalità ricca di sfaccettature. Mamma di due figli, vede in “Money Road – ogni tentazione ha un prezzo” l’occasione per concedersi una piccola vacanza.

Marco Trinchera. Età: 42 anni. Provenienza: Milano. Professione: Project planner

Originario di Ravenna, prima di stabilirsi a Milano ha vissuto in diverse città europee. Ha una personalità introspettiva e solitaria, ama i viaggi e lo sport: è abituato a muoversi con lo zaino in spalla, anche se nella vita può permettersi qualsiasi tipo di comfort.

Luana Vollero. Età: 41 anni. Provenienza: Brescia. Professione: Imprenditrice

Decisa, forte, determinata e molto precisa, Luana è una donna che sa quello che vuole. Si sente una leader nella vita e pensa di poterlo essere anche all’interno del programma.

Roberto Grazini. Età: 63 anni. Provenienza: Viterbo. Professione: Traslocatore

Per l’età potrebbe sembrare il saggio del gruppo, ma Roberto ha la spensieratezza di un ragazzo. Gran lavoratore, ama divertirsi e cerca di non privarsi mai di nulla, ed è molto fiero di ciò che ha costruito nella sua vita: dall’impresa di traslochi alla sua famiglia.

Marilina Nardozza. Età: 41 anni. Provenienza: Bologna. Professione: Infermiera

Marilina è una donna diretta: non perdona facilmente e non le interessa piacere a tutti, tanto da essere pronta a prendere anche decisioni impopolari. Ha un compagno da tre anni, ma chi le mancherà di più durante “Money Road – ogni tentazione ha un prezzo” è il suo Chihuahua.

Fabrizio Daluiso. Età: 34 anni. Provenienza: Milano. Professione: Commesso

Spigliato e sopra le righe, Fabrizio ama stare al centro dell’attenzione. Pugliese di nascita ma milanese d’adozione, ha una grande passione per il canto lirico, che studia con dedizione, e sogna che un giorno diventi il suo unico lavoro.

Chiara Cucinella. Età: 25 anni. Provenienza: Ancona. Professione: Freelance

A 25 anni è giornalista e determinata ad affermarsi sempre di più. Dice di aver sempre raggiunto tutto ciò che voleva nella vita e “Money Road – ogni tentazione ha un prezzo” è solo un’altra delle sue sfide. Si sente una leader.