Dopo l’annuncio della tanto attesa lista dei 30 Big che si esibiranno sul palco dell’Ariston nel prossimo Festival di Sanremo, in programma dall’11 al 15 febbraio 2025, è arrivato il momento di svelare i quattro artisti emergenti che completeranno il prestigioso cast della kermesse musicale. L’appuntamento è a ‘Sarà Sanremo’, in onda stasera, 18 dicembre 2024, alle ore 21.30 su Rai 1. Ma non finisce qui: durante lo show, i 30 Big riveleranno i titoli dei brani con cui parteciperanno al Festival. Ecco cosa ci aspetta in questa serata imperdibile. Le anticipazioni, la scaletta e tutti gli ospiti.

Sarà Sanremo, questa sera su Rai 1: le anticipazioni, quanti giovani vanno a Sanremo 2025

Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, e Alessandro Cattelan, volto di ‘Sanremo Giovani – Sarà Sanremo’ su Rai 2 dal 12 novembre al 3 dicembre, sono i protagonisti di uno show che unisce generazioni e stili, celebrando la musica italiana contemporanea.

Nel corso di ‘Sarà Sanremo’, i sei finalisti di Sanremo Giovani si affrontano in duelli a coppie, dai quali emergeranno tre vincitori pronti a calcare il palco dell’Ariston a febbraio 2025. Inoltre, i due finalisti di Area Sanremo si sfidano per ottenere l’ultimo posto disponibile, completando così la rosa degli artisti emergenti del Festival. Alla fine della serata, solo quattro giovani talenti realizzeranno il sogno di esibirsi sul palco più prestigioso d’Italia.

Nello show si esibiranno i sei artisti che hanno superato la semifinale della scorsa settimana. Tra loro, come detto in precedenza, tre saranno selezionati per accedere al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, grazie al voto della Commissione musicale del Festival.

Ecco gli artisti e i brani in gara:

Alex Wyse – Rockstar

Angelica Bove – La nostra malinconia

Mew – Oh My God

Selmi – Forse per sempre

Settembre – Vertebre

Vale LP e Lil Jolie – Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore“.

Ritroviamo anche i due giovani artisti vincitori di Area Sanremo 2024, pronti a contendersi l’ultimo posto disponibile tra le Nuove Proposte per calcare il prestigioso palco dell’Ariston. Solo uno di loro si unirà ai tre artisti già selezionati:

Etra – Spazio (tra le dita)

Maria Tomba – Goodbye (voglio good vibes)

I big di Sanremo 2025 presentano i titoli delle canzoni

Le emozioni non si fermano qui: durante lo show verranno svelati anche i titoli delle canzoni che i 30 Big porteranno in gara. Un momento atteso da tutti, per iniziare a scoprire i potenziali successi, le ballate emozionanti e i brani che segneranno la storia del Festival. Un’anteprima imperdibile per vedere i protagonisti che, dall’11 al 15 febbraio, daranno vita al Sanremo 2025, destinato a dominare l’immaginario collettivo del Paese.

Di seguito tutti i big di Sanremo 2025: