Novità in arrivo per The Couple – Una vittoria per due, il reality show che ha segnato il ritorno di Ilary Blasi su Canale 5. Dopo gli ascolti non proprio incoraggianti, Mediaset ha deciso di cambiare data di messa in onda. Ecco quando andrà in onda su Canale 5.

The Couple, news: passa alla domenica sera su Canale 5

E’ ufficiale: The Couple – Una vittoria per due di Ilary Blasi cambia la sua programmazione televisiva. Dopo gli ascolti poco incoraggianti del lunedì sera, Mediaset ha pensato di far slittare il reality show alla domenica sera. La puntata di lunedì 5 maggio viene così anticipata a domenica 4 maggio 2025 sempre in prima serata su Canale 5. Una scelta pensata per risollevare gli ascolti e le sorti di un programma che non sta entusiasmando il pubblico né tantomeno brilla dal punto di vista degli ascolti.

Il cambio di programmazione dal lunedì alla domenica sera per The Couple potrebbe giovare al programma, ma la sfida per Ilary Blasi si preannuncia non facile. La domenica sera, infatti, il reality show dovrà vedersela con “Che tempo che fa” di Fabio Fazio, “Le Iene Presentano Inside” e in particolare contro lo speciale di Affari Tuoi di Stefano De Martino con tutto il cast di Stasera Tutto È Possibile.

The Couple, gli ascolti delle puntate su Canale 5

Analizziamo nel dettagli gli ascolti di The Couple dalla prima puntata ad oggi. Il debutto del reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5 ha raccolto il 7 aprile 2025 davanti alla tv 2.234.000 spettatori con uno share del 18.6%. Un debutto niente male considerando anche l’hype per il nuovo format e per il ritorno della conduttrice. La seconda puntata del 14 aprile 2025 ha segnato un crollo con 1.557.000 spettatori con uno share del 13% fino al disastro della terza puntata del 28 aprile che ha registrato solo 1.328.000 spettatori con uno share del 10.9%.

Riuscirà The Couple con il cambio di programmazione dal lunedì alla domenica a risalire negli ascolti? La sfida è davvero ardua considerando la concorrenza, ma al momento è stata esclusa la chiusura anticipata considerando anche il montepremi record da assegnare di 1 milione di euro alla coppia vincitrice.