Arriva “Affari Tuoi Speciale”! Tutto pronto per la puntata evento del noto game show trasmesso su Raiuno e condotto da Stefano De Martino. Il noto programma dei “pacchi” debutta in prima serata con un appuntamento davvero imperdibile. Il conduttore di Raiuno, volto di spicco della televisione pubblica, è pronto ad approdare in prima serata con uno dei programmi più seguiti della TV italiana. La puntata di “Affari Tuoi Speciale” è prodotta dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Ma vediamo insieme quale sarà il cast di ospiti che farà parte di questo appuntamento davvero imperdibile.

“Affari tuoi speciale” con Stefano De Martino su Rai 1: anticipazioni, cast e ospiti

La puntata di “Affari Tuoi Speciale” andrà in onda domenica 4 maggio 2025 alle 20:35 su Raiuno. Un’appuntamento che vedrà la partecipazione di moltissimi volti noti del piccolo schermo. In gara infatti a giocare con il conduttore Stefano De Martino e il dottore di “Affari tuoi” attraverso il telefono, ci saranno anche tantissimi dei protagonisti che hanno fatto parte della scorsa stagione di “STEP – Stasera tutto è possibile”, altro programma, firmato stavolta Rai2, portato avanti con successo dal conduttore napoletano.

Cast e ospiti “Affari Tuoi Speciale”

Tra gli ospiti della puntata di affari tuoi speciale che andrà in onda domenica 4 maggio ci saranno infatti:

Biagio Izzo

Francesco Paolantoni

Herbert Ballerina

Vincenzo De Lucia

Giovanni Esposito

Peppe Iodice

Federica Nargi

Carmen Di Pietro

Carlo Amleto.

I volti noti sopraccitati saranno i protagonisti di un gioco collegato alla partita vera e propria del game show firmato Rai1 che vedrà poi protagonista, un concorrente rappresentante della regione sorteggiata.

Gli ospiti musicali della puntata

Nel corso della serata interverranno anche artisti, protagonisti della scena musicale italiana. Tra questi ci saranno: Serena Brancale, Sal Da Vinci e Stash, che canteranno in studio i loro brani diventati veri e propri tormentoni del programma, ovvero “Anema e core”, “Rossetto e caffè” e “Tu con chi fai l’amore”. In studio, anche il Maestro Pino Perris con la sua orchestra.