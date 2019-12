Chi è Sara Amira Shaimi? La nuova tronista di Uomini e donne, per cui l’annuncio è arrivato nelle registrazioni del Trono Classico di oggi, mercoledì 11 dicembre 2019, ha parlato di sé in un video di presentazione ufficiale, pubblicato da Witty tv. Nel filmato, girato a Rieti, Sara ha svelato di avere 28 anni, di fare l’assistente di volo e di vivere a Roma per lavoro. “Sono arrivata a pensare che sono quasi una nullità” le sue parole, pronunciate, quasi in lacrime, nel commentare alcune esperienze di vita del passato.

Sara è la nuova tronista di #UominieDonne! Guardate QUI il suo video di presentazione 😉 https://t.co/qLqRf0Sxei — Witty TV (@WittyTV) December 11, 2019