Dopo quasi 40 anni, Sapore di mare diventa una serie. Il film dei fratelli Vanzina sta avendo una nuova vita: prima un musical e ora anche un adattamento per la tv. Scopriamo insieme quali sono le le tappe dello spettacolo teatrale e di cosa parlerà la fiction.

Sapore di mare, il film diventa un musical e una serie tv

De Sica, Calà, Marina Suma e Virna Lisi sono solo alcuni degli attori che recitavano in Sapore di Mare. Il film del 1983 era ambientato nel ’64 e raccontava la storia di alcune famiglie, in particolare dei loro figli, che si ritrovavano a trascorrere insieme l’estate a Forte dei Marmi. Ora la pellicola è diventata un musical che debutterà a febbraio al Teatro Verdi di Montecatini.

Paolo Ruffini sarà il carismatico Cecco il Fotografo mentre Fatima Trotta la dolce e sognante Marina Pinardi. Sul palco saranno portati in scena anche i brani indimenticabili di Sapore di mare come ‘Il cielo in una stanza‘ di Gino Paoli e ‘Una rotonda sul mare‘ di Fred Bongusto.

In occasione della presentazione dell’adattamento teatrale, il regista Fausto Brizzi presente insieme ad Enrico Vanzina, ha annunciato che il film diventerà anche una serie tv trasmessa dalla Rai. Come riportato da La Repubblica, Brizzi ha spiegato:

“Siamo in fase di scrittura da alcuni mesi e la serie sarà trasmessa dalla Rai, ma per il momento non possiamo aggiungere molto altro. Prenderà il via dalla fine estate del 1982, il periodo magico dei mondiali, con nuovi racconti, nuove avventure e nuovi amori“.

Le tappe del musical

Sapore di Mare il Musical è una produzione teatrale completamente originale adattata da Enrico Vanzina e Fausto Brizzi e con la regia di Maurizio Colombi. Le anteprime saranno al Teatro Verdi di Montecatini (1 febbraio) e al Teatro Gentile di Fabriano (/7 febbraio) mentre il debutto nazionale all’Alfieri di Torino (20-23 febbraio). Poi sarà la volta del Verdi di Firenze (28 febbraio-2 marzo) del Rossetti di Trieste (6-9 marzo), dell’Olimpico di Roma (12-23 marzo). Chiusura agli Arcimboldi di Milano dal 27 marzo al 13 aprile.