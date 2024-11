Il gruppo di artisti che accederanno alla semifinale di Sanremo Giovani comincia a prendere forma. Nella seconda puntata del talent show Rai dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival di Sanremo 2025, condotto da Alessandro Cattelan e trasmesso martedì 19 novembre su Rai 2 e Rai Radio2 dalla Sala A di via Asiago, ha decretato il passaggio del turno di altri 3 cantanti nella puntata di ieri sera.

Sanremo Giovani, passano in semifinale Grelmos, Selmi e Settembre

Hanno conquistato il pass per il turno successivo Grelmos, Selmi e Settembre. Questi si aggiungono ai nomi selezionati nella prima puntata: Mazzariello, Mew e Tancredi

La decisione è stata presa dalla Commissione Musicale, composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, affiancati dai “giurati fuori onda” Carlo Conti e Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time. Il verdetto, arrivato dopo un’accesa valutazione, ha decretato l’uscita dalla competizione di Ciao Sono Vale, Moska Drunkard e Rea.

Al termine dei quattro appuntamenti, in onda ogni martedì in seconda serata fino al 3 dicembre, verranno svelati i 12 artisti che si contenderanno l’accesso alla finale nella semifinale prevista per il 10 dicembre.

Ma conosciamo meglio i tre artisti che passano in semifinale.

Chi è Grelmos, biografia e intervista

Greta Jasmin El Moktadi, conosciuta come Grelmos, è una cantante e rapper italiana. Nata da madre italiana e padre marocchino, è cresciuta a Novara e ha attirato l’attenzione già durante l’adolescenza. Con milioni di follower sui social, Grelmos si è affermata come una figura di spicco nella scena musicale italiana, conquistando i suoi fan che l’hanno soprannominata “Mamma Grel”.

Il suo debutto musicale avviene nel 2019 con il singolo Fux, un brano dalle influenze urban. Dopo una breve pausa nel 2020, durante la quale ha continuato a consolidare la sua presenza online, nel 2021 torna con i singoli Nos e Illegal. Il 2022 segna una svolta nella sua carriera con il brano FREESTYLE, che le dà ulteriore visibilità.

Nel 2023 partecipa al Plugged In di Londra con Fumez e, durante l’estate, pubblica CALDA, una traccia dalle sonorità dembow. Negli ultimi anni si è esibita in numerosi live nei club di tutta Italia, consolidando la sua reputazione artistica.

Attualmente Grelmos si dedica a uno stile urban con influenze pop, mantenendo salda la sua determinazione. Tra i suoi obiettivi c’è il sogno di calcare il palco del Festival di Sanremo, un traguardo che sembra sempre più vicino grazie alla sua crescita artistica e al supporto del suo pubblico.

Chi è Selmi, biografia e intervista

Niccolò Selmi, classe 2001, è un giovane cantautore originario di Lucca che ha scelto il proprio cognome come nome d’arte. Cresciuto in un ambiente ricco di stimoli musicali, fin da bambino ha coltivato la passione per la musica e il sogno di scrivere e comporre brani propri. Ex cameriere, ha iniziato a comporre canzoni come rifugio in un momento difficile della sua vita, trovando nella musica un mezzo essenziale per comunicare e connettersi con il mondo.

Nel 2022 pubblica il suo primo brano originale, Festa (ciao Principessa), cui seguono nel 2023 altri singoli come Il Re cambia sempre, Scarico e Di noi. Nello stesso anno partecipa a X Factor, dove supera tutte le selezioni e approda ai live nel team di Morgan. A gennaio 2024 rilascia il singolo Doccia Ghiaccia, il brano inedito con cui aveva conquistato le audizioni del programma.

A marzo 2024 pubblica il suo primo EP, PERDERCI NELL’ATTIMO, seguito da una serie di eventi live di grande impatto: apre il concerto di Gazzelle al Forum di Milano, si esibisce in tre date a Roma, Milano e Capannori, e partecipa come opening act per Ermal Meta al La Versiliana Festival.

La sua produzione musicale continua con il singolo Andando Molto Piano, pubblicato a giugno 2024, e con Come Stai?, rilasciato a settembre dello stesso anno. Niccolò Selmi si conferma un talento emergente della scena cantautorale italiana, capace di emozionare con testi intensi e melodie evocative.

Chi è Settembre, biografia e intervista

Andrea Settembre, classe 2001, è un talento napoletano che ha iniziato il suo percorso artistico con la danza, frequentando corsi fin dall’età di sei anni. Successivamente, la passione per la musica lo ha spinto ad avvicinarsi al canto, iscrivendosi a un’accademia per perfezionare tecnica e stile vocale.

A soli 12 anni partecipa al programma Io Canto su Canale 5, facendo il suo debutto televisivo. Qualche anno dopo, nel 2016, vince il Festival Show con il brano Su. Nel 2019 partecipa a The Voice of Italy, entrando nel team di Gigi D’Alessio e consolidando ulteriormente la sua presenza nella scena musicale italiana.

Parallelamente alla carriera musicale, Andrea costruisce una solida presenza sui social media, raggiungendo oltre 940 mila follower, e diventando una figura influente anche online. Nel 2022 è finalista al concorso Deejay On Stage, mentre nel 2023 partecipa a X Factor, arrivando fino alla semifinale.

La sua reinterpretazione di Amandoti, arricchita con barre in napoletano, diventa virale, entrando nella Top Ten dei brani più condivisi sul web. Andrea Settembre è un artista poliedrico che continua a farsi spazio nella scena musicale con il suo stile unico e le sue performance emozionanti.