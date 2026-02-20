Sanremo 2026, tutti i cantanti e gli ospiti che si esibiranno sul palco di Piazza Colombo

Sanremo 2026

Durante la settimana “santa” del Festival di Sanremo 2026, la musica regna sovrano in tutta la città ligure. Dal palcoscenico del Teatro Ariston con i 30 big in gara fino a Piazza Colombo dove sono previste le esibizioni di ospiti e cantanti. Scopriamo i protagonisti musicale che si alterneranno sul palcoscenico allestito in Piazza Colombo.

Festival Sanremo 2026: la musica risuona anche a Piazza Colombo

La grande musica italiana sarà protagonista al Festival di Sanremo 2026 non solo sul palcoscenico del Teatro Ariston, ma anche a Piazza Colombo dove per l’occasione sarà allestito un palcoscenico aperto al pubblico durante tutta la settimana della kermesse. Durante le cinque prime serate del Festival, da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026, infatti, in Piazza Colombo è previsto il concerto di cantanti italiani pronti a regalare una serata magica al pubblico di Sanremo.

Un calednario fitto di eventi con la presenza di artisti la cui carriera è indubbiamente legata alla kermessa canora. Si parte martedì 24 febbraio 2026 con Gaia che lo scorso anno ha fatto ballare tutti con “Chiamo io, chiami tu”. A seguire mercoledì 25 febbraio 2026 ci sarà Bresh, mentre giovedì 26 febbraio l’energia contagiosa dei The Kolors. Per le due serate clou, invece, arrivano: venerdì 27 febbraio Francesco Gabbani e infine per la finale di sabato 28 febbraio i Pooh.

Sanremo 2026, i concerti e gli artisti a Piazza Colombo

A Piazza Colombo a Sanremo si entra nel vivo già da sabato 21 febbraio 2026 con l’Opening previsto per le ore 18 con le esibizione degli Urban Theory. A seguire sul palcoscenico allestito in Piazza Colombo ci saranno anche tutti i giovani artisti che hanno parteciato ad Area Sanremo. A condurre sul palcoscenico per tutta la settimana ci sarà Daniele Battaglia, che ha già ricoperto il ruolo di membro della Commissione Musicale di Sanremo Giovani.

A seguire tutti i concerti degli artisti previsti sul palco di Piazza Colombo a Sanremo:

  • Gaia, ospite martedì 24 febbraio
  • Bresh, ospite mercoledì 25 febbraio
  • The Kolors, ospiti giovedì 26 febbraio
  • Francesco Gabbani, ospite venerrdì 27 febbraio
  • Pooh, ospiti sabato 28 febbraio

Da segnalare che durante tutte le serate Carlo Conti si collegherà con loro in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo.

