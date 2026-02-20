Durante la settimana “santa” del Festival di Sanremo 2026, la musica regna sovrano in tutta la città ligure. Dal palcoscenico del Teatro Ariston con i 30 big in gara fino a Piazza Colombo dove sono previste le esibizioni di ospiti e cantanti. Scopriamo i protagonisti musicale che si alterneranno sul palcoscenico allestito in Piazza Colombo.

Festival Sanremo 2026: la musica risuona anche a Piazza Colombo

La grande musica italiana sarà protagonista al Festival di Sanremo 2026 non solo sul palcoscenico del Teatro Ariston, ma anche a Piazza Colombo dove per l’occasione sarà allestito un palcoscenico aperto al pubblico durante tutta la settimana della kermesse. Durante le cinque prime serate del Festival, da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026, infatti, in Piazza Colombo è previsto il concerto di cantanti italiani pronti a regalare una serata magica al pubblico di Sanremo.

Un calednario fitto di eventi con la presenza di artisti la cui carriera è indubbiamente legata alla kermessa canora. Si parte martedì 24 febbraio 2026 con Gaia che lo scorso anno ha fatto ballare tutti con “Chiamo io, chiami tu”. A seguire mercoledì 25 febbraio 2026 ci sarà Bresh, mentre giovedì 26 febbraio l’energia contagiosa dei The Kolors. Per le due serate clou, invece, arrivano: venerdì 27 febbraio Francesco Gabbani e infine per la finale di sabato 28 febbraio i Pooh.

Sanremo 2026, i concerti e gli artisti a Piazza Colombo

A Piazza Colombo a Sanremo si entra nel vivo già da sabato 21 febbraio 2026 con l’Opening previsto per le ore 18 con le esibizione degli Urban Theory. A seguire sul palcoscenico allestito in Piazza Colombo ci saranno anche tutti i giovani artisti che hanno parteciato ad Area Sanremo. A condurre sul palcoscenico per tutta la settimana ci sarà Daniele Battaglia, che ha già ricoperto il ruolo di membro della Commissione Musicale di Sanremo Giovani.

A seguire tutti i concerti degli artisti previsti sul palco di Piazza Colombo a Sanremo:

Gaia , ospite martedì 24 febbraio

, ospite martedì 24 febbraio Bresh , ospite mercoledì 25 febbraio

, ospite mercoledì 25 febbraio The Kolors , ospiti giovedì 26 febbraio

, ospiti giovedì 26 febbraio Francesco Gabbani , ospite venerrdì 27 febbraio

, ospite venerrdì 27 febbraio Pooh, ospiti sabato 28 febbraio

Da segnalare che durante tutte le serate Carlo Conti si collegherà con loro in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo.