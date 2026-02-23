Dal 24 al 28 febbraio 2026 torna l’appuntamento più atteso della musica italiana: il Festival di Sanremo 2026, in diretta su Rai1 dal Teatro Ariston. Per cinque serate consecutive, milioni di telespettatori seguiranno la kermesse tra ascolti record, votazioni e classifiche, per decretare il vincitore tra le 30 canzoni in gara selezionate dal direttore artistico Carlo Conti. Ecco tutto quello che bisogna sapere su cantanti, canzoni, ospiti, duetti cover, conduttori, primaFestival, programma delle serate e tanto altro.

Sanremo 2026: cantanti in gara e canzoni

Arisa – “Magica favola” Bambole di Pezza – “Resta con me” Chiello – “Ti penso sempre” Dargen D’Amico – “Ai ai” Ditonellapiaga – “Che fastidio!” Eddie Brock – “Avvoltoi” Elettra Lamborghini – “Voilà” Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare” Ermal Meta – “Stella stellina” Fedez & Masini – “Male necessario” Francesco Renga – “Il meglio di me” Fulminacci – “Stupida sfortuna” J-Ax – “Italia starter pack” LDA & Aka 7even – “Poesie clandestine” Leo Gassmann – “Naturale” Levante – “Sei tu” Luchè – “Labirinto” Malika Ayane – “Animali notturni” Mara Sattei – “Le cose che non sai di me” Maria Antonietta & Colombre – “La felicità e basta” Michele Bravi – “Prima o poi” Nayt – “Prima che” Patty Pravo – “Opera” Raf – “Ora e per sempre” Sal Da Vinci – “Per sempre sì” Samurai Jay – “Ossessione” Sayf – “Tu mi piaci tanto” Serena Brancale – “Qui con me” Tommaso Paradiso – “I romantici” Tredici Pietro – “Uomo che cade”

Sanremo 2026: programma e scaletta delle cinque serate

Il programma del Festival di Sanremo 2026, serata per serata, da martedì a sabato, giorno della finalissima che decreterà il vincitore.

Prima serata, martedì

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 si aprirà con l’ascolto di tutte e 30 le canzoni in gara nella categoria Big, che saranno votate esclusivamente dalla Giuria della sala stampa, tv e web. Un debutto attesissimo che darà subito il via alla competizione ufficiale.

Al fianco della conduzione ci sarà l’attore turco Can Yaman, reduce dal successo della serie “Sandokan” su Rai1, pronto a portare sul palco dell’Ariston il suo carisma internazionale.

Super ospite del martedì sarà Tiziano Ferro, che celebrerà i 25 anni della sua prima hit “XDono” e presenterà il nuovo album “Sono un grande”, in uno dei momenti musicali più attesi della serata.

Spazio anche agli eventi collaterali: in Piazza Colombo si esibirà Gaia, già protagonista lo scorso anno con il brano “Chiamo io chiami tu”. Come da tradizione di questa edizione, Max Pezzali sarà invece collegato ogni sera da una nave da crociera al largo di Sanremo, per un collegamento speciale che accompagnerà il pubblico per tutta la durata del Festival.

Seconda serata, mercoledì

La seconda serata di Sanremo 2026 segnerà l’inizio ufficiale della gara delle Nuove Proposte: sono previste due sfide dirette e, al termine dei confronti, due dei quattro brani in competizione verranno immediatamente eliminati.

Spazio poi ai Big, con l’ascolto di 15 delle 30 canzoni in gara. A cambiare sarà il sistema di votazione: il risultato della serata sarà determinato dal Televoto (34%), dalla Giuria delle radio (33%) e dalla Giuria della sala stampa, tv e web (33%). Al termine delle esibizioni verrà stilata una classifica provvisoria, ma saranno rese note soltanto le prime cinque posizioni, comunicate in ordine casuale.

Al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini saliranno sul palco come co-conduttori Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro, per una serata che promette ritmo e spettacolo.

In collegamento da Piazza Colombo si esibirà Bresh, protagonista a Sanremo 2025 con il brano “La tana del granchio”, pronto a infiammare il pubblico fuori dall’Ariston.

Terza serata, giovedì

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 si aprirà con l’attesissima finale delle Nuove Proposte: i due artisti selezionati nella serata di mercoledì si sfideranno per la vittoria della categoria Giovani, decretando così il primo vincitore di questa edizione.

A seguire torneranno protagonisti i Big, con l’esibizione degli altri 15 brani in gara. Il sistema di votazione resterà invariato rispetto alla seconda serata: a esprimere il proprio giudizio saranno il Televoto, la Giuria delle radio e la Giuria della sala stampa, tv e web, contribuendo alla formazione della classifica provvisoria.

Grande attesa per l’ospite internazionale Eros Ramazzotti, attualmente impegnato nel suo tour mondiale, che salirà sul palco dell’Ariston insieme alla star americana Alicia Keys. I due artisti hanno recentemente inciso una nuova versione del brano “L’aurora”, promettendo uno dei momenti più emozionanti della serata.

Co-conduttrice dell’appuntamento sarà la top model russa Irina Shayk, per la prima volta ospite della televisione italiana. In collegamento da Piazza Colombo si esibiranno invece i The Kolors, già in gara nel 2025 con il brano “Tu con chi fai l’amore”, pronti a far cantare il pubblico fuori dal Teatro Ariston.

Quarta serata, venerdì

Come da tradizione, la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 sarà interamente dedicata alle cover e ai duetti. Tutti i 30 Big in gara reinterpreteranno un grande successo del passato, affiancati da ospiti e colleghi provenienti non solo dal mondo della musica ma anche dallo spettacolo e dal giornalismo. Tra i nomi annunciati figurano l’attore Claudio Santamaria e la giornalista Francesca Fagnani, pronti a sorprendere il pubblico dell’Ariston.

La serata decreterà un vincitore, scelto attraverso lo stesso sistema di voto delle due serate precedenti: Televoto (34%), Giuria delle radio (33%) e Giuria della sala stampa, tv e web (33%). Tuttavia, la classifica finale delle cover non influirà sul risultato della finalissima del sabato.

In collegamento da Piazza Colombo sarà protagonista Francesco Gabbani, che lo scorso anno aveva portato in gara il brano “Viva la vita”, pronto a far cantare e ballare il pubblico anche fuori dal Teatro Ariston.

Quinta serata, Sabato (finale)

La serata finale di Sanremo 2026 rappresenta il momento più atteso del Festival. Dopo la pausa del venerdì dedicato alle cover, torneranno sul palco dell’Ariston tutti e 30 i Big in gara con i loro brani inediti, pronti a giocarsi la vittoria.

Anche per la finalissima sarà determinante il sistema di voto misto già utilizzato nelle serate precedenti: Televoto (34%), Giuria delle radio (33%) e Giuria della sala stampa, tv e web (33%). Al termine delle esibizioni verrà stilata una classifica completa e saranno annunciate le posizioni dalla 30ª alla 6ª.

I primi cinque artisti classificati saranno inizialmente comunicati in ordine casuale: a quel punto si aprirà una nuova e decisiva votazione, sempre con gli stessi criteri, che decreterà il vincitore del Festival di Sanremo 2026.

A chiudere la settimana di spettacolo, in collegamento da Piazza Colombo, saranno i Pooh, pronti a celebrare i loro 60 anni di carriera con una performance evento che promette emozioni e grandi successi senza tempo.

Chi conduce il Festival di Sanremo 2026: conduttori e co-conduttori

Il timone di Sanremo 2026 resta saldo nelle mani di due autentici protagonisti dello spettacolo italiano: Carlo Conti, direttore artistico e volto della kermesse, e Laura Pausini, co-conduttrice fissa per tutte e cinque le serate. Per Pausini è un ritorno carico di significato: a ventitré anni dall’esordio all’Ariston con La solitudine, il Festival rappresenta per lei un cerchio che si chiude e si rinnova.

Accanto alla coppia guida, ogni appuntamento sarà arricchito da ospiti e co-conduttori di grande richiamo, scelti per unire carisma, ironia, eleganza internazionale e leggerezza. Musica, moda e comicità si alterneranno sul palco per dare a ciascuna serata un’identità precisa e sorprendente.

Ultima ad aggiungersi al cast è Giorgia Cardinaletti, annunciata in diretta al Tg1 del 21 febbraio: sarà tra i volti della finalissima.

Ecco il calendario delle presenze, serata per serata:

Martedì 24 febbraio – l’attore turco Can Yaman affiancherà Conti e Pausini.

– l’attore turco Can Yaman affiancherà Conti e Pausini. Mercoledì 25 febbraio – spazio a Pilar Fogliati, Achille Lauro e al comico Lillo, per una serata tra stile e ironia.

– spazio a Pilar Fogliati, e al comico Lillo, per una serata tra stile e ironia. Giovedì 26 febbraio – riflettori puntati sulla supermodella Irina Shayk .

– riflettori puntati sulla supermodella . Venerdì 27 febbraio – grande ritorno all’Ariston per la top model Bianca Balti.

– grande ritorno all’Ariston per la top model Bianca Balti. Sabato 28 febbraio – per la finale, insieme a Conti e Pausini saliranno sul palco Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica, per chiudere il Festival in grande stile.

Sanremo 2026: ospiti e super ospiti annunciati

Carlo Conti e Laura Pausini condurranno la prima serata del Festival di Sanremo 2026, martedì 24 febbraio, al fianco di Can Yaman, con Tiziano Ferro ospite musicale al Teatro Ariston. Mercoledì 25 febbraio saranno affiancati da Lillo e Pilar Fogliati, mentre l’ospite musicale sarà Achille Lauro.

Giovedì 26 febbraio saliranno sul palco con Irina Shayk, Ubaldo Pantani e Gianluca Gazzoli, e gli ospiti musicali saranno Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Venerdì 27 febbraio guideranno la quarta serata insieme a Bianca Balti.

Infine, sabato 28 febbraio, per la quinta e ultima serata del Festival, saranno affiancati da Gianluca Gazzoli, Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti, con Andrea Bocelli ospite musicale.

Serata cover di Sanremo 2026: duetti e ospiti speciali

Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – “Quello che le donne non dicono”

con Il Coro Teatro Regio di Parma – “Quello che le donne non dicono” Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – “Occhi di gatto”

con Cristina D’Avena – “Occhi di gatto” Chiello con il pianista Saverio Cigarini – “Mi sono innamorato di te”

con il pianista Saverio Cigarini – “Mi sono innamorato di te” Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – “Su di noi”

con Pupo e Fabrizio Bosso – “Su di noi” Ditonellapiaga con TonyPitony – “The lady is a tramp”

con TonyPitony – “The lady is a tramp” Eddie Brock con Fabrizio Moro – “Portami via”

con Fabrizio Moro – “Portami via” Elettra Lamborghini con le Las Ketchup – “Aserejé”

con le Las Ketchup – “Aserejé” Enrico Nigiotti con Alfa – “En e Xanax”

con Alfa – “En e Xanax” Ermal Meta con Dardust – “Golden hour”

con Dardust – “Golden hour” Fedez & Masini con Stjepan Hauser – “Meravigliosa creatura”

con Stjepan Hauser – “Meravigliosa creatura” Francesco Renga con Giusy Ferreri – “Ragazzo solo, ragazza sola”

con Giusy Ferreri – “Ragazzo solo, ragazza sola” Fulminacci con Francesca Fagnani – “Parole parole”

con Francesca Fagnani – “Parole parole” J-Ax con Ligera County Fam. – “E la vita, la vita”

con Ligera County Fam. – “E la vita, la vita” LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – “Andamento lento”

con Tullio De Piscopo – “Andamento lento” Leo Gassmann con Aiello – “Era già tutto previsto”

con Aiello – “Era già tutto previsto” Levante con Gaia – “I maschi”

con Gaia – “I maschi” Luchè con Gianluca Grignani – “Falco a metà”

con Gianluca Grignani – “Falco a metà” Malika Ayane con Claudio Santamaria – “Mi sei scoppiato dentro il cuore”

con Claudio Santamaria – “Mi sei scoppiato dentro il cuore” Mara Sattei con Mecna – “L’ultimo bacio”

con Mecna – “L’ultimo bacio” Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – “Il mondo”

con Brunori Sas – “Il mondo” Michele Bravi con Fiorella Mannoia – “Domani è un altro giorno”

con Fiorella Mannoia – “Domani è un altro giorno” Nayt con Joan Thiele – “La canzone dell’amore perduto”

con Joan Thiele – “La canzone dell’amore perduto” Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – “Ti lascio una canzone”

con Timofej Andrijashenko – “Ti lascio una canzone” Raf con i The Kolors – “The riddle”

con i The Kolors – “The riddle” Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – “Cinque giorni”

con Michele Zarrillo – “Cinque giorni” Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – “Baila morena”

con Belén Rodríguez e Roy Paci – “Baila morena” Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – “Hit the road Jack”

con Alex Britti e Mario Biondi – “Hit the road Jack” Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – “Besame mucho”

con Gregory Porter e Delia – “Besame mucho” Tommaso Paradiso con gli Stadio – “L’ultima luna”

con gli Stadio – “L’ultima luna” Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – “Vita”

PrimaFestival 2026: anticipazioni, orari e conduttori

Il PrimaFestival 2026 accompagnerà il pubblico nei giorni del Festival di Sanremo 2026, raccontando curiosità, backstage e anticipazioni direttamente dalla città dei fiori. La striscia quotidiana andrà in onda dal 24 al 28 febbraio su Rai1, subito dopo il TG1 delle 20, facendo da ponte tra il telegiornale e l’inizio delle serate all’Ariston.

Alla conduzione ci saranno Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey, pronte a raccontare il Festival con interviste ai protagonisti, collegamenti in diretta e contenuti esclusivi dal dietro le quinte.

DopoFestival 2026: commenti, backstage e ospiti

Il DopoFestival 2026 torna ad animare le notti del Festival di Sanremo 2026, subito dopo la conclusione di ogni serata su Rai1. Lo spazio di approfondimento offrirà commenti a caldo, analisi delle esibizioni, retroscena dal backstage e interviste ai protagonisti appena scesi dal palco dell’Ariston.

Alla conduzione ci sarà Nicola Savino, affiancato da Aurora Leone e Federico Basso, pronti a rileggere la gara con ironia e leggerezza. Tra dibattiti, ospiti in studio e momenti divertenti, il DopoFestival si conferma l’appuntamento ideale per chi vuole vivere Sanremo oltre la competizione, tra curiosità e commenti senza filtri.

Sanremo 2026: Nuove Proposte e giovani in gara

La categoria Nuove Proposte di Sanremo 2026 accende i riflettori sui talenti emergenti della musica italiana, pronti a conquistare il palco dell’Ariston. In gara ci sono Angelica Bove con “Mattone”, Nicolò Filippucci con “Laguna”, Mazzariello con “Manifestazione d’Amore” e il trio Blind, El Ma & Soniko con “Nei miei DM”.

La competizione si svilupperà tra la seconda e la terza serata del Festival, con sfide dirette ed eliminazioni fino alla proclamazione del vincitore. La sezione Giovani rappresenta da sempre un trampolino di lancio fondamentale: un’occasione unica per farsi conoscere dal grande pubblico e iniziare un percorso nel panorama musicale nazionale.