La settimana sanremese ha ufficialmente preso il via ieri sera, domenica 22 febbraio, con il tradizionale party di Radio Italia al Victory Morgana Bay. L’evento, ormai appuntamento fisso di apertura del Festival, ha registrato ancora una volta un grande successo, riunendo cantanti in gara, ospiti speciali, giornalisti, creator e amici per dare il via alla settimana più attesa della musica italiana. A scaldare l’atmosfera del party sono stati i dj-set di Dj Pollo e del duo Demetra&Bianca, che hanno animato la serata tra musica e momenti di festa. Ampio spazio anche alle attività social, con brevi interviste agli artisti curate da Cecilia Cantarano della One Shot Agency, contribuendo a rendere l’evento ancora più coinvolgente e condiviso online.

Sanremo 2026: party Radio Italia al Victory Morgana Bay

Grande partecipazione e atmosfera di festa anche per l’avvio ufficiale delle attività di Radio Italia da “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni”, in diretta dal Grand Hotel Londra.

Dal 24 al 28 febbraio, dalle 14 alle 19, spazio alle interviste ai protagonisti del Festival, ospiti e super ospiti, con la conduzione affidata a Francesca Leto e Mauro Marino, Giuditta Arecco e Marco Falivelli, Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi, insieme a Mario Volanti. Ogni mattina, inoltre, appuntamento on air anche con Paoletta, per raccontare in tempo reale tutto ciò che accade nella città dei fiori.

Nasce il Radio Italia Village al Piazzale Carlo Dapporto

Tra le novità di Sanremo 2026 spicca il “Radio Italia Village”, allestito presso il Piazzale Carlo Dapporto e aperto al pubblico da oggi, 23 febbraio. Si tratta di uno spazio dedicato ai partner ufficiali dell’emittente, animato dal conduttore Edoardo Prelle, con momenti di musica, gioco e numerose attività organizzate dai brand presenti.

Un’area pensata per coinvolgere fan e curiosi, offrendo un punto di incontro dinamico durante tutta la settimana del Festival.

“Real Time a Sanremo con Radio Italia” e il ritorno di “D’accordo o in disaccordo”

Dalle 14.00 alle 14.20, su Real Time e in diretta contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv e radioitalia.it, va in onda la striscia quotidiana live “Real Time a Sanremo con Radio Italia”, condotta da Francesca Leto e Mauro Marino, per raccontare curiosità, backstage e interviste ai protagonisti.

Sui social dell’emittente, dopo il successo delle prime due stagioni, torna anche la terza edizione del format originale “D’accordo o in disaccordo”, condotto da Cecilia Cantarano, con protagonisti gli artisti in gara. Il format è sponsored by Lancôme x Douglas e promette di accendere il dibattito tra fan e cantanti, tra opinioni condivise e punti di vista opposti.