Sanremo 2024 entra nel vivo. Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse canora italiana per eccellenza, presenta in diretta su Rai 1 i titoli delle canzoni dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024. Quali sono le canzoni di Sanremo 2024? Scopriamo insieme quali sono i brani che canteranno i 30 artisti in gara alla prossima edizione del Festival della canzone italiana.

Sanremo 2024: i titoli delle canzoni in gara al Festival

Dopo aver annunciato i nomi dei cantanti in gara al festival di Sanremo 2024, Amadeus, martedì 19 dicembre 2023, annuncia durate la serata dedicata a Sanremo Giovani, i titoli delle canzoni che gli artisti canteranno sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo, durante la kermesse canora che si terrà dal 6 al 10 febbraio 2024.

Sul palco del Teatro Ariston di Sanremo si esibiranno durante la prossima edizione della kermesse ben 30 cantanti in gara, 27 big più 3 provenienti da Sanremo Giovani. Per l’occasione infatti è stato cambiato il regolamento. Nel nuovo regolamento di Sanremo si legge quanto segue: “Il numero degli Artisti invitati dal Direttore Artistico viene variato da 23 a 27. Conseguentemente viene variato anche il numero complessivo di Artisti in gara, che – comprensivo dei 3 artisti vincitori di Sanremo Giovani passa da 26 a 30”. Ecco riseguito le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2024 e i cantanti che le canteranno.

Canzoni di Sanremo 2024: cantanti e titolo canzone

Sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, durante la kermesse canora che si terrà dal 6 al 10 febbraio 2024 saliranno i seguenti nomi della musica italiana e si esibiranno sulle note delle seguenti canzoni:

Fiorella Mannoia Geolier Dargen D’Amico Emma Fred De Palma Angelina Mango La Sad Diodato Il Tre Renga e Nek Sangiovanni Alfa Il Volo Alessandra Amoroso Gazzelle Negramaro Irama Rose Villain Mahmood Loredana Bertè The Kolors Big Mama Ghali Annalisa Mr Rain Maninni Ricchi e Poveri SANREMO GIOVANI SANREMO GIOVANI SANREMO GIOVANI

**IN AGGIORNAMENTO**