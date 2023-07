Meghan Markle ospite del prossimo Festival di Sanremo 2024? Amadeus starebbe lavorando per portare la duchessa di Sussex all’Ariston, la moglie di Harry d’Inghilterra, sul palcoscenico del Teatro Ariston. Ci riuscirà?

Meghan Markle di Harry ospite a Sanremo 2024?

Mancano diversi mesi alla 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024, ma Amadeus e tutta la squadra sono al lavoro per selezionare i big in gara, conduttrice ed ospiti. In queste ore, a parte la polemica scoppiata tra Amadeus-Sgarbi-Morgan con tanto di difesa sopraggiunta da Fiorello, si è tornati a parlare della kermesse canora per eccellenza della musica italiana per una ipotesi clamorosa lanciata dal sempre ben informato Dagospia. Stando a quanto rivelato dal sito curato da Roberto D’Agostino, Amadeus starebbe corteggiando la duchessa di Sussex Meghan Markle. La moglie di Harry d’Inghilterra potrebbe essere tra i super ospiti della prossima edizione. Il condizionale è d’obbligo visto che si tratta di un desiderio di Ama che lo scorso anno si sarebbe recato proprio a Londra per “prendere contatti con un’attrice vicina alla famiglia reale. Sarebbe Meghan Markle che avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo“.

La trattativa sarebbe saltata, ma voci di corridoio hanno confermato che super Ama ci starebbe riprovando anche quest’anno. Del resto per Amadeus l’edizione 2024 di Sanremo sarà l’ultima e avere un personaggio del calibro di Meghan Markle come ospite o co-conduttrice sarebbe un colpaccio!

Sanremo 2024, Amadeus: “questo sarà il mio ultimo Festival”

Non solo, per la duchessa di Sussex partecipare al Festival di Sanremo sarebbe un bel rilancio visto che, a livello mediatico, non se la sta passando bene. Prima la rottura con Spotify per il suo podcast e poi l’enorme calo di popolarità legato all’uscita dalla Royal Family. Intanto cresce l’attesa per l’ultima edizione del Festival di Sanremo targata Amadeus tra papabili co-conduttrici, Arisa ed Elodie in primis, fino alla presenza di Fiorello con il suo programma “Viva Rai 2”.

“Questo sarà il mio ultimo Festival per adesso, anche perché cinque di fila devo dire che sono parecchi. Ho eguagliato Mike e Pippo e questo per me è un grandissimo onore” – ha detto il conduttore a FQMagazine che non esclude la possibile di un ritorno – “poi in futuro potrei anche rifarlo, ma adesso è meglio che mi stoppi. La scelta dei big? Per il mio primo Festival non è che ci fosse una grande fila. Poi gli artisti meno conosciuti venivano accoppiati con altri più famosi. Il vero cambiamento è arrivato dopo i Maneskin“.